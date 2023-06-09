Актор повідомив, коли слід чекати продовження. Раніше Дізель наголошував на тому, що хоче, або фінал сімейної саги був трилогією.

Дивіться також "Хаос наближається": Netflix показав повноцінний трейлер 3 сезону "Відьмака"

Він Дізель повідомив дату виходу другої частини "Форсажу 10"

У своїх соцмережах зірка написав, що до прем’єри залишилося 22 місяці. "Для тих, хто не знав, що "Форсаж-10" це лише перша частина, знайте, що друга частина – це зусилля нашої швидкої родини та студії, яких ви ніколи не бачили", – прокоментував майбутній фільм Він Дізель.

4 квітня 2025 року. Мені подобається, як виразно і злагоджено почуваються всі актори нашої франшизи, вступаючи у світову сагу. Джейсон хотів спробувати щось унікальне й особливе, і в результаті створив персонажа, якого світ не забуде,

– написав актор.

"Форсаж 10": дивіться трейлер

Режисером "Форсажу 10" став Луї Летер’є, відомий за картинами "Ілюзія обману", "Перевізник" та "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра".

За сюжетом, грандіозна схема Данте змусила родину Торетто розсіятися по всьому світу: від Лос-Анджелеса до Риму, від Португалії до Антарктиди. Поки з’явилися нові союзники, щоб допомогти родині, старі вороги продовжують ховатися в тіні. Однак гра повністю змінюється, коли Торетто виявляє, що кінцевою метою Данте є не хто інший, як його власний восьмирічний син. Ставки ніколи не були вищими, оскільки клан Торетто бореться за захист своїх власних сил і припинення мерзенного плану Данте.

"Форсаж 10" зібрав у світовому прокаті поки що 618 мільйонів доларів при бюджеті 340 мільйонів, і поступився за темпом "Форсажу-7" і "Форсажу-8".