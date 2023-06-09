Третий сезон стал адаптацией романа "Время презрения", являющегося четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. В главную роль Геральт из Ривии вернулся Генри Кавилл.

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Заметьте. Третий сезон "Ведьмака" станет последним для Генри Кавилла. Дальше актера заменит Лиам Гемсворт.

"Ведьмак" 3 сезон: трейлер и сюжет

В свежем трейлере продемонстрировали почти все, чем известен сериал: кровавые битвы, ужасные монстры, огненная магия и Геральт, который выглядит очень неловким в новом приключении. И, конечно, он тратит много времени на разговоры о том, насколько он нейтрален.

В трейлере также зрителям рассказали больше о том, чего стоит ожидать от третьего сезона. По сюжету Геральт (Генри Кавилл) проживает на отдаленном месте вместе со своей любимой чародейкой Еннифер (Аня Чалотра). Они совместно воспитывают свою приемную дочь Цири (Фрея Аллен), и учат ее разным мастерствам. Однако их прошлое не дает им покоя и здесь.

Кроме них, большую роль в этом сезоне играет бард Любисток (Джои Бейти), который, вероятно, в третьем сезоне станет бисексуалом.

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер

Напомним, в конце мая сообщили, что сериал "Ведьмак" будет иметь 5 сезонов. По информации Forbes, Netflix потратил примерно 318,7 миллиона долларов на производство медиа во вселенной – эти расходы включают 16 эпизодов основного шоу, разделенных на два сезона, а также сериал "Ведьмак: Происхождение", состоящий из четырех серий.