Серед стрічок – бойовик режисера Чада Стахелські про колишнього найманого вбивцю "Джон Вік 4", комедія "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" та пригодницька мелодрама "Небезпечне побачення". Гарного перегляду!

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"Джон Вік 4"

Четверта частина культової франшизи "Джон Вік". Продовження історії найнебезпечнішого кілера у світі Джона Віка з незмінним Кіану Рівзом у головній ролі.

"Джон Вік 4": дивіться трейлер

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"

Це екранізація знаменитої однойменної гри "Підземелля та Дракони". За сюжетом кіноадаптації, ефектний злодій та компанія професійних авантюристів намагаються здійснити велике пограбування, щоб повернути дещо дуже важливе. Проте все йде не за планом і перед ними постає несподівана перешкода.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивіться трейлер

"Небезпечне побачення"

З перших хвилин фільм "Небезпечне побачення" від режисера Декстера Флетчера здається звичайною романтичною комедією з привабливими зірками. Однак, за сюжетом, під час випадкової зустрічі на ринку познайомилися Коул і Сейді. Їхня нічна прогулянка закінчилася інтимною близькістю. Коул був упевнений, що Сейді для нього, але його спроби зв’язатися з нею залишилися без відповіді. Не злякавшись, Коул вирушив у подорож до Лондона, щоб розкрити правду, і виявив, що Сейді насправді була висококваліфікованим агентом ЦРУ.

"Небезпечне побачення": дивіться трейлер

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"Ейр"

Драма "Ейр" знята за реальними подіями. Головний герой фільму, Сонні Ваккаро, уклав важливий контракт з Джорданом у 1984 році. З того часу було випущено 37 моделей кросівок Air Jordan та кілька модифікованих лінійок. Сценарій до фільму був написаний у 2021 році й став лідером списку найкращих нереалізованих сценаріїв року.

"Ейр": дивіться трейлер

"БлекБеррі"

Літературною основою сценарію стала книга Джекі Мак-Ніш, яка розповідає про зростання і падіння канадської компанії BlackBerry. У центрі сюжету знаходяться взаємини між засновниками компанії Майклом Лазарідісом та Джимом Балсиллі.

"БлекБеррі": дивіться трейлер