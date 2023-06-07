24 Канал підготував нову добірку фільмів зі смаком літа, в якій ми пропонуємо п’ять захопливих стрічок, що віднесуть вас у світ пригод, кохання, сміху та емоцій. Гарного перегляду!

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5 легких фільмів зі смаком літа

"Зависнути в Палм-Спрінгс", 2020 рік

Стрічка розповідає про Найлза, який приїхав на весілля через свою надокучливу дівчину. Саме там він потрапляє у петлю часу і відтоді переживає день весілля нескінченну кількість разів. І коли фантазія Найлза ще не вичерпалась, до нього приєднується сестра нареченої Сара. Тепер у цієї парочки – вічне літо в Палм-Спрінгс та змога робити все, що завгодно.

"Зависнути в Палм-Спрінгс": дивіться трейлер

"Найкращі вихідні", 2022 рік

За сюжетом, хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. Водночас хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок, бійок не обійтися. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі! Крім цього, нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії.

"Найкращі вихідні": дивіться трейлер

"Похмілля у Таїланді", 2019 рік

Під час своєї подорожі в Таїланді, двоє друзів розуміють, що кожному з них належить власна мета і сенс життя, і не існує жодних універсальних правил для їхнього пошуку.

"Похмілля у Таїланді": дивіться трейлер

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"Сусіди. На стежці війни 2", 2016 рік

Подружжя Реднерів готується продати свій будинок, оскільки їхня донька Стела трохи виросла, і настав час переїхати в нове передмістя. Вже знайдені покупці, і угода має бути укладена через місяць, якщо не виникне нічого несподіваного. Втім, все міняє жіноча студентська спілка, яка поселилася по сусідству.

"Сусіди. На стежці війни 2": дивіться трейлер

"Хтивий дідусь", 2015 рік

Кумедна та провокаційна комедія. У центрі сюжету – молодий наречений, який має везти свого непередбачуваного діда-генерала з одного кінця країни в інший. "Кожен день живи як останній" – ось девіз генерала Діка Келлі. Чим завершиться розважальна передшлюбна поїздка хлопця – дізнаєтеся після перегляду картини.

"Хтивий дідусь": дивіться трейлер