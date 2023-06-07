Фільм "Мати" з Дженніфер Лопес посів друге місце, а у список найпопулярніших серіалів повернувся "Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі. Якщо не знаєте, що переглянути на Netflix – візьміть цей список до уваги.

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

За період з 22 по 28 травня в лідери вибився фільм "Кров і золото". У військовій драмі від Петера Торварта ("Криваво-червоне небо") йдеться про тяжкі останні дні Другої світової війни. За сюжетом, німецькому дезертиру й молодій жінці доводиться вступити в криваву сутичку з групою нацистів, які шукають сховок із золотом. Головні ролі зіграли:

Роберт Маазер,

Марі Гаке,

Александр Шир.

"Кров і золото": дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу:

"Мати", 2023 рік;

"Стрілець", 2007 рік;

"Ціна страху", 2022 рік;

"Місто брехні", 2018 рік;

"Турбо", 2013 рік;

"День матері", 2016 рік;

"Ідеальний чоловік", 2005 рік;

"Велика стіна", 2016 рік;

"Хрещений батько", 1972 рік.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Перше місце серед серіалів зайняв проєкт Fubar. Він вийшов на Netflix з українським дубляжем. Арнольд Шварценеггер зіграв роль Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Їх ризикована місія, яка починалась як прихована операція, перетворюється на сімейний конфлікт. Всього серіал має 8 серій.

Fubar: дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу: