Фільм "Мати" з Дженніфер Лопес посів друге місце, а у список найпопулярніших серіалів повернувся "Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі. Якщо не знаєте, що переглянути на Netflix – візьміть цей список до уваги.
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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні
За період з 22 по 28 травня в лідери вибився фільм "Кров і золото". У військовій драмі від Петера Торварта ("Криваво-червоне небо") йдеться про тяжкі останні дні Другої світової війни. За сюжетом, німецькому дезертиру й молодій жінці доводиться вступити в криваву сутичку з групою нацистів, які шукають сховок із золотом. Головні ролі зіграли:
- Роберт Маазер,
- Марі Гаке,
- Александр Шир.
"Кров і золото": дивіться трейлер
Більше проєктів в рейтингу:
- "Мати", 2023 рік;
- "Стрілець", 2007 рік;
- "Ціна страху", 2022 рік;
- "Місто брехні", 2018 рік;
- "Турбо", 2013 рік;
- "День матері", 2016 рік;
- "Ідеальний чоловік", 2005 рік;
- "Велика стіна", 2016 рік;
- "Хрещений батько", 1972 рік.
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні
Перше місце серед серіалів зайняв проєкт Fubar. Він вийшов на Netflix з українським дубляжем. Арнольд Шварценеггер зіграв роль Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Їх ризикована місія, яка починалась як прихована операція, перетворюється на сімейний конфлікт. Всього серіал має 8 серій.
Fubar: дивіться трейлер
Більше проєктів в рейтингу:
- "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти", 1 сезон, 2023 рік;
- "Нічний агент", 1 сезон, 2023 рік;
- "Цілую, Кітті", 1 сезон, 2023 рік;
- "Бріджертони", 1, 2 сезони, 2020 – 2022 роки;
- "Провулок Світлячків", 1, 2 сезони, 2021 – 2023 роки;
- "Фальшивий профіль", 1 сезон, 2023 рік;
- "Венздей", 1 сезон, 2022 рік.