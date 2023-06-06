Актриса Марго Роббі каже, що її лялька "насправді неймовірно точно відповідає тому вбранню, яке я ношу у фільмі". Реакцію акторів на їхні ляльки – дивіться нижче.

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Як Марго Роббі та інші актори "Барбі" реагують на своїх офіційних ляльок Барбі

"Це моя Барбі!" – вигукнула Роббі. – Це так добре".

Кожна лялька Mattel створена за мотивами фільму і натхненна образами героїв. Лялька Роббі, наприклад має "ідеальне денне вбрання", яке складається з рожевої сукні в клітку, намиста з ланцюжком і рожевих човників із сердечками. Рожева стрічка на світлому волоссі Барбі завершує легкий образ.

Цікаво, що Роббі не єдина зірка, яка побачила свою ляльку. Лялька Ісса Рей виглядає королівською в мерехтливій рожево-золотистій сукні з відповідним поясом. Рей розповіла, що вона говорила з режисером Гретою Гервіг про те, як вона хоче, щоб її героїня – і вбрання її персонажки – були представлені у фільмі. "Крикніть Греті Гервіг, тому що вона сказала: "Як би виглядав ваш президент?" і я подумала: "Мені просто здається, що вона була б у бальній сукні", – каже Рей у відео. "(Грета – 24 Канал) сказала: "Готово".

Як актори фільму "Барбі" реагують на своїх офіційних ляльок: відео

Раян Гослінг не з’явився в ролику, однак ляльку актора Кена можна придбати у двох варіантах: пляжний денний образ (з дошкою для серфінгу в тон) і джинсовий образ зі спідньою білизною "Кен".

До речі, ляльки Барбі можна купити на Amazon прямо зараз. На додаток до ляльок, натхненних Barbiecore, колекція включає копію Barbie DreamHouse і рожевий RC Corvette Кена від Hot Wheels.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн