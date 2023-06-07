Фильм "Мать" из Дженнифер Лопес занял второе место, а в список самых популярных сериалов вернулся "Уэнздей" с Дженной Ортегой в главной роли. Если вы не знаете, что посмотреть на Netflix – примите этот список во внимание.

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 22 по 28 мая в лидеры выбился фильм "Кровь и золото". В военной драме от Петера Торварта ("Кроваво-красное небо") говорится о тяжелых последних днях Второй мировой войны. По сюжету немецкому дезертиру и молодой женщине приходится вступить в кровавую схватку с группой нацистов, которые ищут тайники с золотом. Главные роли сыграли:

Роберт Маазер,

Мари Гаке,

Александр Шир.

"Кровь и золото": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Мать", 2023 год;

"Стрелец", 2007 год;

"Цена страха", 2022 год;

"Город лжи", 2018 год;

"Турбо", 2013 год;

"День матери", 2016;

"Идеальный мужчина", 2005 год;

"Большая стена", 2016 год;

"Крестный отец", 1972 год.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Первое место среди сериалов занял проект Fubar. Он вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Их рискованная миссия, начинавшаяся как скрытая операция, превращается в семейный конфликт. Всего сериал имеет 8 серий.

Fubar: смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге: