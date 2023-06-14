Сценарист "Фундації" Девід С. Гойєр заінтригував, що серіал може мати 8 сезонів. Наразі триває виробництво другого, тож, якщо ви чекаєте з нетерпінням, ми розповімо вам усе, що відомо.

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"Фундація" 2 сезон: все, що відомо

Феноменальний серіал "Фундація" офіційно продовжили на 2 сезон у жовтні 2021 року. Перший сезон отримав чимало схвальних відгуків, на агрегаторі Rotten Tomatoes він має рейтинг 72 % від кінокритиків та 60 % від глядачів.

Сюжет продовження розгортатиметься навколо чотирьох ключових особистостей, які виходять за межі простору та часу. Їхні подорожі сповнені небезпечних випробувань, постійної зміни та заплутаних стосунків, які тримають ключ до долі людства. У центрі історії — революційний діяч доктор Гаррі Селдон, який передбачає неминучий крах Імперії. Разом із групою відданих послідовників він вирушає у пошуки величезного простору галактики, щоб заснувати Фундацію, маяк надії на відбудову та захист майбутнього цивілізації. Через те, що дія 2 сезону відбуватиметься через століття після фіналу першого, напруга лише загострюватиметься по всіх галактиці.

Повідомляється, що 2 сезон матиме 10 епізодів і вийде 14 липня на Apple TV+. Кожна серія виходитиме щоп’ятниці. До другого сезону повернуться Джаред Гарріс, Лі Пейс, Терренс Манн, а також приєднаються такі нові актори:

Ізабелла Лафленд

Кулвіндер Гір

Холт МакКаллані

Димитрій Леонідас

Бен Деніелс

Мікаел Персбрандт

Рейчел Хаус

Німрат Каур та інші.

"Фундація": дивіться трейлер

Відгуки на "Фундацію"

Після прем’єри першого сезону, кінокритик Браян Лоурі написав, що "широкий розмах оповіді спонукав до порівнянь з іншими екранізаціями літературних епосів, серед них "Дюна" та "Гра престолів". Проте "Фундація", як на краще, так і на гірше, відчувається як самобутня проба". "Це історія про пошуки тієї основи, що лишиться для відбудови суспільства з попелу і "режисери фільму вдало стверджують, що в книгах Азімова достатньо матеріалу, аби "Фундація" могла виходити цілих вісім сезонів, як і "Престоли", і враховуючи, що перший сезон копає зовсім неглибоко, це, безперечно, здається можливим", – доповнив він.

Бенджі Вілсон із The Telegraph зазначив, що серіал – це монументальна подорож, спрямована на порятунок людства та відбудову цивілізації. Головною проблемою серіалу, на його думку, є відсутність чітких головних персонажів, адже наявні герої справляють враження роботів, які говорять пафосними фразами.