Історико-драматичний фільм про Крим, який варто подивитись ввечері

У лютому 2014 року розпочалася анексія Криму Росією. На півострові з'являлися вантажівки без номерів та російські військові зі зброєю, які намагалися захопити частину української території.

Саме зараз – ідеальний час, щоб переглянути фільм "Чужа молитва" Ахтема Сеітаблаєва. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо більше про сюжет та інші деталі стрічки.

Радимо День пам'яті Героїв Небесної Сотні: 4 фільми, які має побачити кожен українець

Що відомо про фільм "Чужа молитва"?

Це український історико-драматичний фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва, який варто переглянути ввечері. Прем'єра стрічки відбулася 18 травня 2017 року в Україні. Через окупацію Криму Росією частину зйомок проводили в Грузії та Ізраїлі.

"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розповідає реальну історію молодої кримської татарки Саїде Аріфової, яка під час Другої світової війни ризикувала власним життям заради чужих дітей. Завдяки її мужності вдалося врятувати 88 єврейських дітей‑сиріт, яких вона переховувала від нацистських окупантів.

Саїде видавала дітей за кримських татар, навчала їх мові, звичаям, традиціям та молитвам. Таким чином їм вдалося пережити смертельну загрозу.

Які ще фільми про Крим варто подивитись?

Також варто звернути увагу на такі стрічки про Крим:

"Крим"

"Хайтарма"

"Додому"

"Крим. Як це було"

"Киснева станція"

Обирайте стрічку для перегляду та занурюйтесь у цікаві кіноісторії уже сьогодні.