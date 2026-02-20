У цей день усі українці низько схиляють голови перед тими, хто зробив усе, аби наша країна була вільною для кожного. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали чотири стрічки про Майдан, які має побачити кожен українець.

Рекомендуємо Той самий Лаврін зі "Спіймати Кайдаша": де зараз Григорій Бакланов і що відомо про його сім'ю

Які фільми варто подивитись у День пам'яті Героїв Небесної Сотні?

"Жіночі обличчя революції"

Це документальний фільм про участь жінок у подіях Революції Гідності. У стрічці яскраво показано історії медикинь, волонтерок, журналісток, активісток – усіх жінок, які були на Майдані з перших днів протестів.

Фільм демонструє, наскільки вагомою була роль жінок у момент, коли розпочалася боротьба за великі зміни.

"Жіночі обличчя революції": дивіться фільм онлайн

"Все палає"

Це фільм, який показує хроніку подій, протестів, протистоянь із силовиками та свідчення учасників Майдану. У центрі – події зими 2013–2014 років у Києві, коли в повітрі вирували напруга й страх, а водночас – єдність українців.

"Все палає": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перша сотня"

Це документальний фільм про перших добровольців Самооборони Майдану. У стрічці показані люди з різними особистими історіями, різного віку та професій, але їх об'єднувала спільна ідея й готовність боротися за країну.

"Перша сотня": дивіться фільм онлайн

"Зима, що нас змінила"

Це документальний альманах, який зібрав кілька новел українських режисерів. Це особисті історії учасників протестів, крізь призму яких можна побачити справжній переломний момент для України – коли Майдан став не лише політичною подією, а справжнім моментом переродження суспільства.

"Зима, що нас змінила": дивіться фільм онлайн

Сьогоднішній вечір може стати ідеальним для перегляду фільму про Майдан та вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, які саме цього дня у 2014 році загинули заради того, щоб наша країна була незалежною та справедливою.