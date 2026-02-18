Раніше ми вже розповідали, де можна подивитися стрічку онлайн українською мовою. А тепер у матеріалі 24 Каналу дізнаємося, де зараз Григорій Бакланов і що відомо про його сім'ю та професійний шлях.

Де зараз український актор Григорій Бакланов?

Кар'єра українського актора Григорія Бакланова сьогодні переживає справжнє піднесення, адже він по-справжньому закохав українців своєю роллю у театральній постановці "Місто" за романом Валеріана Підмогильного, а також у постановці "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Крім того, Григорія Бакланова можна побачити у численних українських фільмах та серіалах. Найбільшою стрічкою, яку вже мали змогу оцінити глядачі, є серіал "Белла Віта". Григорій Бакланов з'являвся в таких українських серіалах, як "Кохання та полум'я", "Пекельна хоругва або Різдво козацьке", "Тільки живи", "Довженко. Перший погляд", "Сага", "Нічого не трапляється двічі", "Черкаси" та багатьох інших.

Усі ці проєкти формували його акторську майстерність і показали, наскільки важливий вплив родини, у якій він народився.

Що відомо про сім'ю Григорія Бакланова?

Григорій Бакланов родом із Одеси, і це неабияк пояснює його легкість та гумор, які він демонструє у своїй творчості. Родина сильно вплинула на його становлення: мати працювала в Одеському театрі музичної комедії імені Михайла Водяного, а батько прищепив Григорію справжні чоловічі цінності та принципи.

Григорій не дарма має велику любов до театру та кіно: ще змалку він відвідував репетиції разом із мамою, навчався в театральній школі та оволодів грою на баяні та акордеоні. Спершу батьки хотіли, щоб син обрав більш серйозну професію, тож наполягали на юридичному шляху. Та зрештою, провчившись рік, Григорій зрозумів, що це не його шлях, і повернувся до мрій про акторство. Батьки підтримали його рішення вступити до університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Сьогодні Григорій – один із найпопулярніших українських акторів театру та кіно. Він поєднує в собі легкість і драматичність, тож легко вміє як пожартувати, так і зіграти глибоку сцену з емоціями. Родина й досі залишається для нього опорою та підтримкою навіть у найскладніші часи.