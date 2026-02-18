Ранее мы уже рассказывали, где можно посмотреть ленту онлайн на украинском языке. А теперь в материале 24 Канала узнаем, где сейчас Григорий Бакланов и что известно о его семье и профессиональном пути.

Где сейчас украинский актер Григорий Бакланов?

Карьера украинского актера Григория Бакланова сегодня переживает настоящий подъем, ведь он по-настоящему влюбил украинцев своей ролью в театральной постановке "Город" по роману Валериана Пидмогильного, а также в постановке "Я вижу, вас интересует тьма".

Кроме того, Григория Бакланова можно увидеть в многочисленных украинских фильмах и сериалах. Самой большой лентой, которую уже имели возможность оценить зрители, является сериал "Белла Вита". Григорий Бакланов появлялся в таких украинских сериалах, как "Любовь и пламя", "Адская хоругвь или Рождество казацкое", "Только живи", "Довженко. Первый взгляд", "Сага", "Ничего не случается дважды", "Черкассы" и многих других.

Все эти проекты формировали его актерское мастерство и показали, насколько важно влияние семьи, в которой он родился.

Что известно о семье Григория Бакланова?

Григорий Бакланов родом из Одессы, и это изрядно объясняет его легкость и юмор, которые он демонстрирует в своем творчестве. Семья сильно повлияла на его становление: мать работала в Одесском театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного, а отец привил Григорию настоящие мужские ценности и принципы.

Григорий не зря имеет большую любовь к театру и кино: еще с детства он посещал репетиции вместе с мамой, учился в театральной школе и овладел игрой на баяне и аккордеоне. Сначала родители хотели, чтобы сын выбрал более серьезную профессию, поэтому настаивали на юридическом пути. Но в конце концов, проучившись год, Григорий понял, что это не его путь, и вернулся к мечтам об актерстве. Родители поддержали его решение поступить в университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Сегодня Григорий – один из самых популярных украинских актеров театра и кино. Он сочетает в себе легкость и драматичность, поэтому легко умеет как пошутить, так и сыграть глубокую сцену с эмоциями. Семья до сих пор остается для него опорой и поддержкой даже в самые сложные времена.