"Чужий: Земля" – це довгоочікуваний американський серіал, прем'єра якого відбулася 12 серпня 2025 року. Кіносвіт завмер в очікуванні продовження цієї науково-фантастичної історії жахів, заснованої на франшизі "Чужий".

Тому у матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо усе, що варто знати про серіал: кількість епізодів, сюжет та блискучий акторський склад.

Що відомо про прем'єру серіалу "Чужий: Земля"?

Якщо ви фанат науково-фантастичних стрічок, тоді серіал "Чужий: Земля" є обов'язковим для вашого перегляду. Це масштабний телевізійний проєкт, заснований на культовому всесвіті Alien.

Цю стрічку створив Ной Гоулі. Переглянувши усі вісім епізодів, ви зможете поринути у світ інопланетян, виживання, постапокаліпсису, людського опору, фантастики, жаху та моторошного майбутнього.

Прем'єра у світі відбулась 12 липня 2025 року. Відомо, що у США серіал виходить на стримінгу Hulu, а за межами країни ви можете переглянути стрічку на платформі Disney+.

"Чужий: Земля": дивіться онлайн трейлер серіалу

За сюжетом, дія серіалу відбувається у далекому майбутньому. 2120 рік. Космічний корабель USCSS Maginot потрапляє в катастрофу, що спричиняє протистояння між гібридними істотами, впливовими корпораціями та ксеноморфами – цього разу вже на Землі. Стрічка налічуватиме 8 епізодів, які виходитимуть поступово.

"Неверленд" – 12 серпня

"Містер Жовтень" – 12 серпня

"Метаморфози" – 19 серпня

"Спостереження" – 26 серпня

"У космосі ніхто..." – 2 вересня

"Муха" – 9 вересня

"Виникнення" – 16 вересня

"Справжні монстри" – 23 вересня

Серед акторського складу ви зможете побачити Сідні Чендлер, Алекса Лоутера, Тімоті Оліфанта, Ессі Девіс, Семюела Бленкіна, Адраша Гурава, Бабу Сізея та Кіт Янга.