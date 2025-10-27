У стилі еко-бохо: зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зачарувала світлинами з весілля

Нещодавно мережу підірвала новина про те, що наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж. Дарина Федина зіграла роль Мелашки у стрічці.

Як з'ясувалося, влітку цього року акторка стала дружиною українського військовослужбовця. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інстаграм-сторінку Дарини покажемо фотографії з неймовірного весілля.

Що розповіла Дарина Федина про весілля?

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Дарина Федина показала ще кілька світлин зі свого весілля. Раніше вона вже публікувала фото, де повідомила, що вийшла заміж. Однак зробила це дуже креативно – закликала підписників донатити для роти свого коханого чоловіка, адже його підрозділу потрібні дрони.

Тепер акторка поділилася яскравими фото у неймовірних вбраннях у стилі еко-бохо з національними елементами.

Крім того, вона опублікувала так звану "інструкцію" для гарного весілля й вкотре закликала своїх підписників донатити. Дарина зазначила, що найважливіше – знайти найкращого чоловіка, а все інше є другорядним. Також вона розповіла про локацію, кейтеринг, музику та діджея, фотографа і солодощі, які були на їхньому весіллі.

Пара виглядає неймовірно щасливою та гармонійною. А в коментарях уже можна прочитати безліч компліментів і побажань молодій сім'ї.

У яких ще стрічках зіграла Дарина Федина?