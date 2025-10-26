Леонардо Ді Капріо починав зі зйомок у підліткових серіалах, а зараз є володарем Оскара і світовою знаменитістю. 24 Канал розповість, як упродовж кар'єри змінився актор.

Цікаво Де зараз і чим займаються актори, які знялись в детективному серіалі "Слідча"

Леонардо Ді Капріо почав зніматись у кіно в юному віці. Починав з рекламних роликів та серіалів. Повноцінну роль отримав у стрічці "Зубастики 3", коли йому було 17.



Леонардо Ді Капріо у 1990 / Фото Getty Images



Леонардо Ді Капріо у 1991, "Зубастики 3" / Кадр з фільму

За роль у фільмі "Що гнітить Гілберта Грейпа" Ді Капріо номінували на Оскар – тоді він вперше привернув увагу широкої публіки та преси, що пророкувала йому велике майбутнє.



Леонардо Ді Капріо у 1995, "Повне затемнення" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 1996, "Кімната Марвіна" / Кадр з фільму

У 1997 році на екрани вийшов "Титанік" – тоді Леонардо Ді Капріо став світовою знаменитістю. У 2000-х актор знявся у кількох стрічках Мартіна Скорсезе, а за роль у фільмі "Авіатор" він отримав перший "Золотий глобус".



Леонардо Ді Капріо у 1997, "Титанік" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2004, "Авіатор" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2006, "Відступники" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2010, "Острів проклятих" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2013, "Вовк з Волл-стріт" / Кадр з фільму

До 2015 року Леонардо Ді Капріо довів, що може грати суперечливих, драматичних і саркастичних героїв. Після жартів про те, що Оскар завжди від нього вислизає, актор таки отримав статуетку за фільм "Легенда Г'ю Гласса".



Леонардо Ді Капріо у 2015, "Легенда Г'ю Гласса" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2019, "Одного разу в Голлівуді" / Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо у 2023, "Вбивці квіткової повні" / Кадр з фільму

Цього року Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль у фільмі "Одна битва за іншою". Це була омріяна співпраця актора з Полом Томасом Андерсоном.



Леонардо Ді Капріо у 2025, "Одна битва за іншою" / Кадр з фільму

Зараз Ді Капріо – не лише актор, але й продюсер та активіст, який активно займається питанням зміни клімату.