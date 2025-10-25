Наразі невідомо, чи буде продовження улюбленої історії багатьох українців. А поки глядачі в очікування інформації про 2 сезон, пропонуємо дізнатися, де зараз актори "Слідчої", передає 24 Канал.

Де зараз актори серіалу "Слідча"?

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару проживає в Україні. Вона активно розвиває свою акторську кар'єру. Зараз знімається в новому фільмі "Коли ти розлучишся?" разом з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Антоніною Хижняк та іншими, а 30 жовтня в прокат вийде комедія "Батьківські збори", де зіграла Цимбалару.

Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки

Владислав Никитюк

Партнер Анастасії Цимбалару по серіалу "Слідча" Владислав Никитюк також в Україні. Влітку актор знявся в новому серіалі від СТБ "Підміна". Він також продовжує займатися волонтерською діяльністю.

Владислав Никитюк / Фото з інстаграму актора

Валентин Томусяк

Нещодавно відбулась прем'єра серіалу "Лікарі", де Валентин Томусяк зіграв одну з ролей. Актор також знявся у фільмі "Потяг до Різдва", який вийде в кінотеатрах 1 грудня 2025 року.

Валентин Томусяк / Фото з інстаграму актора

Катерина Гулякова

Катерина Гулякова також розвиває свою кар'єру в Україні. Найчастіше акторку можна побачити в серіалах, до того ж вона викладає акторську майстерність.

Катерина Гулякова / Фото з інстаграму акторки

Ірина Гришак

Ірина Гришак грає в Київському академічному театрі "Золоті ворота". Акторка також долучилась до зйомок нової української комедії "Корпорат", яка вийде в прокат 1 січня.

Ірина Гришак / Фото з інстаграму акторки

Серед інших акторів серіалу "Слідча": Ярослав Шахторін, Олег Мамчур, Сергій Калантай, Олександр Ярема, Ірина Мельник та Уляна Золкіна.

