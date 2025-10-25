Пока неизвестно, будет ли продолжение любимой истории многих украинцев. А пока зрители в ожидании информации о 2 сезоне, предлагаем узнать, где сейчас актеры "Следователя", передает 24 Канал.

Где сейчас актеры сериала "Следователь"?

Анастасия Цымбалару

Анастасия Цимбалару проживает в Украине. Она активно развивает свою актерскую карьеру. Сейчас снимается в новом фильме "Когда ты расстанешься?" вместе с Тарасом Цимбалюком, Наталкой Денисенко, Антониной Хижняк и другими, а 30 октября в прокат выйдет комедия "Родительские сборы", где сыграла Цимбалару.

Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграма актрисы

Владислав Никитюк

Партнер Анастасии Цимбалару по сериалу "Следователь" Владислав Никитюк также в Украине. Летом актер снялся в новом сериале от СТБ "Подмена". Он также продолжает заниматься волонтерской деятельностью.

Владислав Никитюк / Фото из инстаграма актера

Валентин Томусяк

Недавно состоялась премьера сериала "Врачи", где Валентин Томусяк сыграл одну из ролей. Актер также снялся в фильме "Поезд к Рождеству", который выйдет в кинотеатрах 1 декабря 2025 года.

Валентин Томусяк / Фото из инстаграма актера

Екатерина Гулякова

Екатерина Гулякова также развивает свою карьеру в Украине. Чаще всего актрису можно увидеть в сериалах, к тому же она преподает актерское мастерство.

Екатерина Гулякова / Фото из инстаграма актрисы

Ирина Гришак

Ирина Гришак играет в Киевском академическом театре "Золотые ворота". Актриса также присоединилась к съемкам новой украинской комедии "Корпорат", которая выйдет в прокат 1 января.

Ирина Гришак / Фото из инстаграма актрисы

Среди других актеров сериала "Следователь": Ярослав Шахторин, Олег Мамчур, Сергей Калантай, Александр Ярема, Ирина Мельник и Ульяна Золкина.

