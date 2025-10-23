Зрители надеются, что сериал продолжат на 2 сезон, ведь финал оставил интригу. Пока все в ожидании информации от команды, редакция 24 Канала расскажет, где сейчас актеры "Парочки следователей".

Где сейчас актеры сериала "Парочка следователей"?

Юлия Буйновская

Юлия Буйновская проживает в Киеве вместе с мужем, актером Егором Козловым, и их собакой. Девушка ведет блог в инстаграме, в частности часто делится фотографиями своих образов.

Юлия Буйновская / Фото из инстаграма актрисы

Константин Октябрьский

В октябре 2024 года россияне разрушили квартиру Константина Октябрьского в Киеве. Недавно ведущая Ирина Хоменко рассказала, что сейчас актер вместе с женой и детьми живет в другом доме.

Константин Октябрьский / Фото из инстаграма актера

Сергей Митрюшин

Сергей Митрюшин почти не рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Известно, что актер присоединился к съемкам украинского художественного фильма о Голодоморе "Поют кузнечики во ржи".

Сергей Митрюшин / Фото из инстаграма фильма "Поют лошадки во ржи"

Ярослав Шахторин

Ярослав Шахторин вместе с женой, актрисой Таисией Хвостовой, находится в Украине. Недавно на Новом канале состоялась премьера сериала "Любовь, как она есть", в котором снялся актер.

Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова / Фото из инстаграма актера

В сериале "Парочка следователей" также сыграли Тамара Антропова, Яков Кучеревский, Константин Корецкий.

