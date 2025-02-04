Мені було 17 років, – зірка серіалу "Реванш" приголомшила історією, як її домагався режисер

Відома українська акторка Дар'я Трегубова поділилася болісним досвідом сексуальних домагань, який вона пережила під час своєї кар'єри. Зірка розповіла, що однією з найбільш травматичних ситуацій стала взаємодія з режисером, який неодноразово чіплявся до неї та робив непристойні пропозиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Тур зірками". На той момент Трегубова була студенткою першого курсу.

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Дар'я Трегубова розповіла, як її домагався режисер

Трегубова розповіла, що тоді до неї проявив сексуальний інтерес режисер програми, куди вона прийшла працювати ведучою. Чоловік запропоновував дівчині дивитися порно та відверто натякав на інтим.

Я була студенткою, першокурсницею. Мені було 17 років. Це моя перша робота – мене беруть ведучою. На дуже маленький канал, але це прямий етер. І от я в той день прямого етеру приїжджаю і раптом режисер монтажу, який сидить, пропонує мені подивитися порно і потім щось цікаве поробити,

– каже акторка.

Дар'я Трегубова згадала, що на той момент вона була ще дуже молодою і не такою розвинутою, як інші дівчата. Вона відзначила, що хоча їй було неприємно, чоловік не став діяти далі, навіть не торкався її. Артистка сказала, що просто подивилася на нього і відповіла "ні".

Дар'я Трегубова про домагання режисера: дивіться відео онлайн

Дар'я поділилася, що в той час, коли з нею сталася неприємна ситуація, вона не розповідала про це нікому. Акторка пояснила, що їй було дуже соромно, і вона боялася, що інші люди можуть не зрозуміти її або засудити. Однак зараз, з роками та досвідом, Трегубова відкрито заявляє, що підтримує всіх жінок, які не бояться говорити про сексуальні злочини, які скоюють колеги чи викладачі.

Окрім першого випадку, Дар'я розповіла про ще один інцидент, який стався вже в її більш дорослому віці. Хоча цей випадок не залишив настільки сильного відбитка на її житті, акторка все ж поділилася подробицями. За її словами, ситуація була не такою болісною, оскільки вона не розгубилася і швидко взяла контроль над ситуацією. Коли чоловік почав проявляти до неї неналежну увагу, Трегубова одразу ж відмовила йому, чітко позначивши свої кордони.