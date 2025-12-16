Змінилась до невпізнання: як зараз виглядає та живе юна акторка Єфросинія Мельник

Ви точно бачили цю дівчинку у серіалах "Я – Надія", "Коло омани", "Мій коханий друг", "Спадкоємці", "Якщо кохаєш – скажи" та багатьох інших. Вона стала зіркою, ще не маючи ані освіти, ані професійних акторських навичок, однак упевнено трималася в кадрі та грала не гірше, ніж професійні актори.

Це Єфросинія Мельник, яка здобула популярність у три роки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки років дівчинці зараз, чим вона займається та який має вигляд сьогодні.

Як змінилась та де зараз юна акторка Єфросинія Мельник?

Єфросинії Мельник сьогодні вже 12 років, хоча глядачі й досі пам'ятають її як маленьку Фросю, яку вперше побачили на своїх екранах. Із зовсім раннього дитинства дівчинка активно проявляла себе в медійній сфері.

Вона знімалася в українських серіалах, а згодом почала вести програми "Погода в Україні та світі" від Фросі та "Опитування від Фросі". Також вона давала поради своїм ровесникам на тему психології в проєкті "Покроково з Фросею".

Дівчинка неабияк полюбилася глядачам, адже її ролі в серіалах завжди по-особливому їх зворушували. Вона вміла грати так переконливо, що її акторську гру було важко відрізнити від професійної.

Нині Єфросинія продовжує розвиватися. За останні роки її можна було побачити в кількох серіалах і телевізійних програмах. Окрім того, вона активно веде свої соцмережі, де ділиться тим, що вивчає англійську мову, навчається гри на фортепіано, а також займається спортом.

З моменту прем'єр своїх перших серіалів Єфросинія дуже змінилася, але залишилася такою ж світлою дівчинкою, у якої, ймовірно, попереду велике майбутнє. Крім особистих моментів життя, вона також підтримує благодійні збори, демонструючи свою свідому громадянську позицію.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Єфросинію Мельник?