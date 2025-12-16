Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит и живет юная актриса Ефросинья Мельник

Вы точно видели эту девочку в сериалах "Я – Надежда", "Круг заблуждения", "Мой любимый друг", "Наследники", "Если любишь – скажи" и многих других. Она стала звездой, еще не имея ни образования, ни профессиональных актерских навыков, однако уверенно держалась в кадре и играла не хуже, чем профессиональные актеры.

Это Ефросиния Мельник, которая получила известность в три года. В материале 24 Канала рассказываем, сколько лет девочке сейчас, чем она занимается и как выглядит сегодня.

Как изменилась и где сейчас юная актриса Ефросиния Мельник?

Ефросинии Мельник сегодня уже 12 лет, хотя зрители до сих пор помнят ее как маленькую Фросю, которую впервые увидели на своих экранах. С совсем раннего детства девочка активно проявляла себя в медийной сфере.

Она снималась в украинских сериалах, а впоследствии начала вести программы "Погода в Украине и мире" от Фроси и "Опрос от Фроси". Также она давала советы своим ровесникам на тему психологии в проекте "Пошагово с Фросей".

Девочка изрядно полюбилась зрителям, ведь ее роли в сериалах всегда по-особенному их трогали. Она умела играть так убедительно, что ее актерскую игру было трудно отличить от профессиональной.

Сейчас Ефросиния продолжает развиваться. За последние годы ее можно было увидеть в нескольких сериалах и телевизионных программах. Кроме того, она активно ведет свои соцсети, где делится тем, что изучает английский язык, учится игре на фортепиано, а также занимается спортом.

С момента премьер своих первых сериалов Ефросиния очень изменилась, но осталась такой же светлой девочкой, у которой, вероятно, впереди большое будущее. Кроме личных моментов жизни, она также поддерживает благотворительные сборы, демонстрируя свою сознательную гражданскую позицию.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Ефросинию Мельник?