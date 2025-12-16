Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит и живет юная актриса Ефросинья Мельник
- Ефросинии Мельник сейчас 12 лет, она стала популярной в три года благодаря ролям в сериалах и ведению программ.
- Она продолжает сниматься в сериалах, ведет свои соцсети, изучает английский, играет на фортепиано, занимается спортом и поддерживает благотворительные сборы.
Вы точно видели эту девочку в сериалах "Я – Надежда", "Круг заблуждения", "Мой любимый друг", "Наследники", "Если любишь – скажи" и многих других. Она стала звездой, еще не имея ни образования, ни профессиональных актерских навыков, однако уверенно держалась в кадре и играла не хуже, чем профессиональные актеры.
Это Ефросиния Мельник, которая получила известность в три года. В материале 24 Канала рассказываем, сколько лет девочке сейчас, чем она занимается и как выглядит сегодня.
Как изменилась и где сейчас юная актриса Ефросиния Мельник?
Ефросинии Мельник сегодня уже 12 лет, хотя зрители до сих пор помнят ее как маленькую Фросю, которую впервые увидели на своих экранах. С совсем раннего детства девочка активно проявляла себя в медийной сфере.
Она снималась в украинских сериалах, а впоследствии начала вести программы "Погода в Украине и мире" от Фроси и "Опрос от Фроси". Также она давала советы своим ровесникам на тему психологии в проекте "Пошагово с Фросей".
Девочка изрядно полюбилась зрителям, ведь ее роли в сериалах всегда по-особенному их трогали. Она умела играть так убедительно, что ее актерскую игру было трудно отличить от профессиональной.
Сейчас Ефросиния продолжает развиваться. За последние годы ее можно было увидеть в нескольких сериалах и телевизионных программах. Кроме того, она активно ведет свои соцсети, где делится тем, что изучает английский язык, учится игре на фортепиано, а также занимается спортом.
С момента премьер своих первых сериалов Ефросиния очень изменилась, но осталась такой же светлой девочкой, у которой, вероятно, впереди большое будущее. Кроме личных моментов жизни, она также поддерживает благотворительные сборы, демонстрируя свою сознательную гражданскую позицию.
В каких фильмах и сериалах можно увидеть Ефросинию Мельник?
- "Я – Надежда",
- "Круг заблуждения",
- "Хранилища",
- "Ловец снов",
- "Кролик и девочка"
- "Коза Ностра. Мама уезжает"
- "Мой любимый друг"
- "В плену у прошлого"
- "Звезды по обмену"
- "Успеть все исправить"
- "Дом, какой..."