"Зима у вогні": які фільми про Революцію гідності варто подивитися

Зима 2013–2014 років назавжди змінила історію українців. Сотні свідомих людей, а згодом уся нація, 21 листопада 2013 року вперше повстали проти чинного режиму влади, щоб мати європейське майбутнє. Сьогодні редакція Кіно 24 зібрала для вас найкращі документальні фільми про Революцію Гідності.

Євромайдан вплинув на творчість не тільки літературознавців, живописців, видавців, а й на режисерів. Після Революції гідності з’явилося й більше глядачів, які хочуть дивитися українське кіно. Про найкращі документальні фільми, які варто дивитися усім, щоб нагадати собі ті важкі події, – читайте далі.

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Зима у вогні: боротьба України за свободу, 2015

Євген Афінеєвський8,4

Євгена Афінеєвського до Києва в розпал Революції гідності запросив друг. Спільно з 28 операторами чоловік упродовж 93 днів брав інтерв'ю в активістів, медиків, відомих митців, священників. Фільм відтворив не тільки історичні події Євромайдану, але й думку та настрої людей різних поколінь, соціального та політичного статусів. Стрічка була номінована на премію Оскар.

"Зима у вогні: боротьба України за свободу": дивитися трейлер до фільму онлайн

Усе палає, 2014

Олександр Течинський, Олексій Солодунов, Дмитро Стойков8,2

Троє режисерів по-своєму відтворили протистояння активістів на Євромайдані. Документальна стрічка показує, як мирний протест у Києві перетворився на кровопролитне зіткнення.

Цей фільм – не про революцію, яка змінила Україну. Не зовсім про неї. Скоріше, він показує універсальний зразок особливого виду повстань – тих, які закінчуються кровопролиттям,

– зазначили творці фільму.

"Усе палає": коротке відео до фільму

Зима, що нас змінила, 2014

Володимир Тихий

Цикл документальних фільмів від телеканалу "1+1" складається із 7 частин. Автори намагались зібрати всі кадри подій на Майдані та в повному обсязі відтворити Революцію Гідності. Відтак в кінострічці йдеться про смерть Сергія Нігояна та Небесної Сотні, про бої на Грушевського, пожежу в Будинку профспілок, Автомайдан та резиденцію Януковича.

Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до "Небесної сотні"… Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого,

– зазначили автори проєкту.

"Зима, що нас змінила": анонс до циклу фільмів

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Жіночі обличчя революції, 2014

Наталія П'ятигіна

Кінострічка відтворює долі жінок на тлі Революції Гідності. До документального фільму ввійшли історії 5 українок, не знайомих між собою, проте їх об'єднує одне – Євромайдан.

Це мати, яка виховувала свідомого сина, а виховала Героя Небесної Сотні. Дружина, яка стояла на лінії вогню пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася в простого хлопця, а втратила героя. Жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, яка опинилася зі своїм сином по різні боки барикад,

– йдеться в анонсі фільму.

"Жіночі обличчя революції": дивитися трейлер до фільму онлайн

Євромайдан. Чорновий монтаж, 2014

, Андрій Литвиненко,

Роман Бондарчук, Володимир ТихийКатерина Горностай та інші

Це збірка короткометражних фільмів молодих режисерів. Кожен з авторів по-особливому висвітлив події на Майдані, показавши різні сторони Революції Гідності.

Це фільм про три місяці революції, від обуреного протесту до народного єднання, від каструль на голові до кийків і бронежилетів. Від ейфорії перемоги до оплакування загиблих Небесної Сотні,

– йдеться в повідомленні творців фільму.

"Євромайдан: Чорновий монтаж": дивитися трейлер до фільму онлайн