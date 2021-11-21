Євромайдан вплинув на творчість не тільки літературознавців, живописців, видавців, а й на режисерів. Після Революції гідності з’явилося й більше глядачів, які хочуть дивитися українське кіно. Про найкращі документальні фільми, які варто дивитися усім, щоб нагадати собі ті важкі події, – читайте далі.

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Зима у вогні: боротьба України за свободу, 2015

Режисер: Євген Афінеєвський

Рейтинг IMDb: 8,4

Євгена Афінеєвського до Києва в розпал Революції гідності запросив друг. Спільно з 28 операторами чоловік упродовж 93 днів брав інтерв'ю в активістів, медиків, відомих митців, священників. Фільм відтворив не тільки історичні події Євромайдану, але й думку та настрої людей різних поколінь, соціального та політичного статусів. Стрічка була номінована на премію Оскар.

"Зима у вогні: боротьба України за свободу": дивитися трейлер до фільму онлайн

Усе палає, 2014

Режисери: Олександр Течинський, Олексій Солодунов, Дмитро Стойков

Рейтинг IMDb: 8,2

Троє режисерів по-своєму відтворили протистояння активістів на Євромайдані. Документальна стрічка показує, як мирний протест у Києві перетворився на кровопролитне зіткнення.

Цей фільм – не про революцію, яка змінила Україну. Не зовсім про неї. Скоріше, він показує універсальний зразок особливого виду повстань – тих, які закінчуються кровопролиттям,

– зазначили творці фільму.

"Усе палає": коротке відео до фільму

Зима, що нас змінила, 2014

Режисер: Володимир Тихий

Цикл документальних фільмів від телеканалу "1+1" складається із 7 частин. Автори намагались зібрати всі кадри подій на Майдані та в повному обсязі відтворити Революцію Гідності. Відтак в кінострічці йдеться про смерть Сергія Нігояна та Небесної Сотні, про бої на Грушевського, пожежу в Будинку профспілок, Автомайдан та резиденцію Януковича.

Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до "Небесної сотні"… Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого,

– зазначили автори проєкту.

"Зима, що нас змінила": анонс до циклу фільмів

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Жіночі обличчя революції, 2014

Режисерка: Наталія П'ятигіна

Кінострічка відтворює долі жінок на тлі Революції Гідності. До документального фільму ввійшли історії 5 українок, не знайомих між собою, проте їх об'єднує одне – Євромайдан.

Це мати, яка виховувала свідомого сина, а виховала Героя Небесної Сотні. Дружина, яка стояла на лінії вогню пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася в простого хлопця, а втратила героя. Жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, яка опинилася зі своїм сином по різні боки барикад,

– йдеться в анонсі фільму.

"Жіночі обличчя революції": дивитися трейлер до фільму онлайн

Євромайдан. Чорновий монтаж, 2014

Режисери: Роман Бондарчук, Володимир Тихий , Андрій Литвиненко, Катерина Горностай та інші

Це збірка короткометражних фільмів молодих режисерів. Кожен з авторів по-особливому висвітлив події на Майдані, показавши різні сторони Революції Гідності.

Це фільм про три місяці революції, від обуреного протесту до народного єднання, від каструль на голові до кийків і бронежилетів. Від ейфорії перемоги до оплакування загиблих Небесної Сотні,

– йдеться в повідомленні творців фільму.

"Євромайдан: Чорновий монтаж": дивитися трейлер до фільму онлайн