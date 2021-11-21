Евромайдан повлиял на творчество не только литературоведов, живописцев, издателей, но и режиссеров. После Революции достоинства появилось и больше зрителей, желающих смотреть украинское кино. О лучших документальных фильмах, которые стоит смотреть всем, чтобы напомнить себе те тяжелые события, читайте дальше.

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Зима в огне: борьба Украины за свободу, 2015

Режиссер: Евгений Афинеевский

Рейтинг IMDb: 8,4

Евгения Афинеевского в Киев в разгар Революции достоинства пригласил друг. Совместно с 28 операторами мужчина на протяжении 93 дней принимал интервью у активистов, медиков, известных художников, священников. Фильм воспроизвел не только исторические события Евромайдана, но и мнение и настроение людей разных поколений, социального и политического статуса. Лента номинирована на премию Оскар.

"Зима в огне: борьба Украины за свободу": смотреть трейлер к фильму онлайн

Все пылает, 2014

Режиссеры: Александр Течинский, Алексей Солодунов, Дмитрий Стойков

Рейтинг IMDb: 8,2

Трое режиссеров по-своему воспроизвели противостояние активистов на Евромайдане. Документальная лента показывает, как мирный протест в Киеве превратился в кровопролитное столкновение.

Этот фильм – не о революции, изменившей Украину. Не совсем о ней. Скорее, он показывает универсальный образец особого вида восстаний – заканчивающихся кровопролитием,

– отметили создатели фильма.

"Все пылает": короткое видео к фильму

Зима, которая нас изменила, 2014

Режиссер: Владимир Тихий

Цикл документальных фильмов от телеканала "1+1" состоит из 7 частей. Авторы пытались собрать все кадры событий на Майдане и полностью воссоздать Революцию Достоинства. В киноленте речь идет о смерти Сергея Нигояна и Небесной Сотни, о боях на Грушевского, пожаре в Доме профсоюзов, Автомайдане и резиденции Януковича.

Это история о тех, кто погиб за свободу и за собственное государство. До сих пор неизвестно, сколько людей действительно входит в "Небесную сотню"… Это не только те, кого убили в центре украинской столицы в конце февраля,

– отметили авторы проекта.

"Зима, которая нас изменила": анонс к циклу фильмов

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Женские лица революции, 2014

Режиссер: Наталья Пятигина

Кинолента воспроизводит судьбы женщин на фоне Революции Достоинства. В документальный фильм вошли истории 5 украинок, не знакомых между собой, однако их объединяет одно – Евромайдан.

Это мать, воспитывающая сознательного сына, а воспитавшая Героя Небесной Сотни. Жена, стоявшая на линии огня бок о бок со своим мужем. Девушка, влюбившаяся в простого парня, а потерявшая героя. Женщина, превратившаяся в воина. Мать, которая оказалась со своим сыном по разные стороны баррикад,

– говорится в анонсе фильма.

"Женские лица революции": смотреть трейлер к фильму онлайн

Евромайдан. Черновой монтаж, 2014

Режиссеры: Роман Бондарчук, Владимир Тихий, Андрей Литвиненко, Екатерина Горностай и другие

Это сборник короткометражных фильмов молодых режиссеров. Каждый из авторов по-особому осветил события на Майдане, показав разные стороны Революции Достоинства.

Это фильм о трех месяцах революции, от возмущенного протеста до народного единения, от кастрюль на голове до дубинок и бронежилетов. От эйфории победы до оплакивания погибших Небесной Сотни,

– говорится в сообщении создателей фильма.

"Евромайдан: Черновой монтаж": смотреть трейлер к фильму онлайн