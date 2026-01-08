Для любителів таємниць і загадок: 5 детективів на вечір

Завтра – п'ятниця, тож рекомендуємо провести вечір за переглядом цікавих фільмів. Якщо ви полюбляєте таємниці, загадки та заплутані сюжети, то можна увімкнути детективи.

24 Канал склав добірку детективів, які точно вам сподобаються. Обирайте, що подивитися, щоб завтра не витрачати час на пошуки!

Які детективи варто подивитися?

"Ножі наголо" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Автор детективних романів Гарлан Тромбі відсвяткував день народження з родиною. Проте наступного ранку економка Френ знайшла його мертвим. У чоловіка було перерізане горло.

Лейтенант Елліот та патрульний Вагнер вважають, що Гарлан скоїв самогубство. Водночас родина наймає детектива Бенуа Бланка, який повинен розкрити злочин. Під підозрою – кожен з рідних письменника.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клуб убивств по четвергах" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Фільм знятий на основі однойменного роману Річарда Османа, а режисером виступив Кріс Коламбус. Це історія про чотирьох пенсіонерів – Елізабет, Рона, Ібрагіма та Джойса, які беруться за розслідування вбивства.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жінка з каюти №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Журналістка Лора "Ло" Блеклок подорожує розкішною яхтою й одного разу бачить, як пізно вночі пасажирку викидає за борт. Проте жінці кажуть, що це був сон, адже всі пасажири та екіпаж на місці. Попри те, що Лорі ніхто не вірить, вона намагається дізнатися правду, через що наражає себе на небезпеку.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивство у "Східному експресі"" (2017)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Це екранізація однойменного роману Агати Крісті. У стрічці показано потяг, в якому зібралися заможні пасажири, серед яких детектив Еркюль Пуаро. Події фільму розгортаються у 1930-х роках.

Потяг раптово зупиняється у горах Югославії через снігову заметіль, а наступного ранку американського бізнесмена Самуеля Ретчетта знаходять мертвим у його купе з ножовими пораненнями на тілі. За розслідування справи береться Еркюль Пуаро, а всі пасажири підозрюються у вбивстві.

"Вбивство у "Східному експресі"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Привиди у Венеції" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Фільм знятий за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Геловін". Детектив Еркюль Пуаро вже вийшов на пенсію і проживає у Венеції післявоєнних років. Якось його запрошують відвідати спіритичний сеанс в палаццо оперної співачки Ровени Дрейк, який відбудеться в ніч на Геловін, і викрити шахрая Джойса Рейнольдса.

"Привиди у Венеції": дивіться онлайн трейлер фільму