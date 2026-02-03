"Диявол носить Prada" повертається: цікаві деталі про фільм, які могли не знати

У 2006 році вийшов у світ фільм, який перевернув уявлення глядачів про індустрію моди – "Диявол носить Prada". Ніхто навіть не очікував, що буде продовження, однак творці вирішили інакше.

Уже з 30 квітня 2026 року у світовому кінопрокаті стартує прем'єра культової історії про Міранду Пріслі та Енді. 24 Канал розповість про цікаві факти першої частини, а також покаже, яким буде продовження фільму.

Цікаві факти про фільм "Диявол носить Prada"

Фільм не мав шансів на успіх

При розробці стрічки кіностудії мали дуже великі сумніви щодо можливого успіху фільму. Усе через те, що тема надто банальна – модна індустрія й драма без екшену. Однак усе сталось навпаки.

Фільм зібрав понад 326 мільйонів касових зборів і став культовим. Ба більше, його досі вважають найуспішнішим фешн-фільмів в історії.

"Диявол носить Prada": дивіться онлайн трейлер фільму

Художницю по костюмах називають геройкою фільму

Цю важливу роль доручили Патриції Філд, яка також працювала над образами героїв у стрічці "Секс і місто".

У фільмі використали понад 1000 дизайнерських луків: Prada, Chanel, Valentino, Dior, Versace.

Сама Патриція розповідала, що образ Енді був би неповноцінним без Chanel, а костюми Міранди Прістлі створювались під впливом Донни Каран. Загальна вартість гардероба фільму становить близько 1 мільйона доларів, і це без урахування аксесуарів.

Образ Міранди Прістлі / Кадр із фільму

Художницю навіть номінували на премію Оскар.

Образ Міранди Прістлі зовсім не випадковий

Образ головної героїні – узагальнений портрет Анни Вінтур, легендарної головної редакторки Vogue.

Холодний тон, фрази напівшепотом, абсолютний контроль — усе це було запозичено з реального життя.

Анна Вінтур прийшла на прем'єру, одягнена… в Prada. І жодного коментаря не дала.

Образ Міранди Прістлі / Кадр із фільму

Легендарна сцена про "cerulean blue"

Її не було в книжці – сцену написали спеціально для фільму (і так, стрічку знімали за романом Лорен Вайсбергер);

Вона (Міранда Прістлі) стала іконою попкультури, бо пояснила моду людям, які ніколи не цікавилися модою;

Це момент, де глядач розуміє: Міранда – не тиранічний бос, а стратег і геній індустрії.



"Диявол носить Prada" / Кадр із фільму

Енн Гетевей не хотіли затверджувати на роль

Усе через те, що продюсери вважали, що акторка занадто мила для цієї ролі. Та дівчина не здалась й пішла на хитрий хід. Вона написала на піску на Гаваях своє ім'я і сфотографувала з метою, що ця роль має бути її.

У підсумку саме ця роль зробила її серйозною драматичною акторкою, а не просто ромком-зіркою.

Енн Гетевей у ролі Енді / Кадр із фільму

Меріл Стріп зіграла Міранду майже без емоцій

Меріл навмисно говорила дуже спокійно і тихо, щоб усі персонажі мимоволі "нахилялися" до неї.

Вона не підвищує голос жодного разу у фільмі – і саме це робить Міранду страхітливою.

За цю роль Стріп отримала "Золотий глобус", а також номінації на Оскар і BAFTA.

Образ Міранди Прістлі / Кадр із фільму

Фінальна сцена, де Міранда усміхнулась Енді стає розумінням, що вона усвідомила, чому її найкраща помічниця наважилась на цей крок.

Зазначимо, що рейтинг цього фільму, за версією IMDb – 7,0.

Що відомо про другу частину "Диявол носить Prada"?

Довгоочікуване продовження культового світового хіта виходить у прокати кіно 30 квітня 2026 року .

. До своїх ролей повернулись всі головні актори попередньої частини: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

Цікаво, що творці майже не розкривають сюжет нової частини, чим більше впливають на зацікавлення публіки.

Постер фільму "Диявол носить Prada 2" / Фото "Кіноманія"

Крім того, днями вийшов український трейлер стрічки, тому не пропустіть головну новинку цієї весни. Наприкінці відео Енн відкриває одну з таємниць – тепер вона редакторка "Подіуму".

"Диявол носить Prada 2": дивіться онлайн трейлер фільму