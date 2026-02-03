"Дьявол носит Prada" возвращается: интересные детали о фильме, которые могли не знать

В 2006 году вышел в свет фильм, который перевернул представление зрителей об индустрии моды – "Дьявол носит Prada". Никто даже не ожидал, что будет продолжение, однако создатели решили иначе.

Уже с 30 апреля 2026 года в мировом кинопрокате стартует премьера культовой истории о Миранде Присли и Энди. 24 Канал расскажет об интересных фактах первой части, а также покажет, каким будет продолжение фильма.

Интересные факты о фильме "Дьявол носит Prada"

Фильм не имел шансов на успех

При разработке ленты киностудии имели очень большие сомнения относительно возможного успеха фильма. Все потому, что тема слишком банальная – модная индустрия и драма без экшена. Однако все произошло наоборот.

Фильм собрал более 326 миллионов кассовых сборов и стал культовым. Более того, его до сих пор считают самым успешным фэшн-фильмом в истории.

"Дьявол носит Prada": смотрите онлайн трейлер фильма

Художницу по костюмам называют героиней фильма

Эту важную роль поручили Патриции Филд, которая также работала над образами героев в фильме "Секс в большом городе".

В фильме использовали более 1000 дизайнерских луков: Prada, Chanel, Valentino, Dior, Versace.

Сама Патриция рассказывала, что образ Энди был бы неполноценным без Chanel, а костюмы Миранды Пристли создавались под влиянием Донны Каран. Общая стоимость гардероба фильма составляет около 1 миллиона долларов, и это без учета аксессуаров.

Образ Миранды Пристли / Кадр из фильма

Художницу даже номинировали на премию Оскар.

Образ Миранды Пристли совсем не случайный

Образ главной героини – обобщенный портрет Анны Винтур, легендарного главного редактора Vogue.

Холодный тон, фразы полушепотом, абсолютный контроль - все это было позаимствовано из реальной жизни.

Анна Винтур пришла на премьеру, одетая... в Prada. И ни одного комментария не дала.

Образ Миранды Пристли / Кадр из фильма

Легендарная сцена о "cerulean blue"

Ее не было в книге – сцену написали специально для фильма (и так, ленту снимали по роману Лорен Вайсбергер);

Она (Миранда Пристли) стала иконой поп-культуры, потому что объяснила моду людям, которые никогда не интересовались модой;

Это момент, где зритель понимает: Миранда – не тиранический босс, а стратег и гений индустрии.



"Дьявол носит Prada" / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй не хотели утверждать на роль

Все из-за того, что продюсеры считали, что актриса слишком милая для этой роли. Но девушка не сдалась и пошла на хитрый ход. Она написала на песке на Гавайях свое имя и сфотографировала с целью, что эта роль должна быть ее.

В итоге именно эта роль сделала ее серьезной драматической актрисой, а не просто ромком-звездой.

Энн Хэтэуэй в роли Энди / Кадр из фильма

Мерил Стрип сыграла Миранду почти без эмоций

Мерил намеренно говорила очень спокойно и тихо, чтобы все персонажи невольно "наклонялись" к ней.

Она не повышает голос ни разу в фильме – и именно это делает Миранду устрашающей.

За эту роль Стрип получила "Золотой глобус", а также номинации на Оскар и BAFTA.

Образ Миранды Пристли / Кадр из фильма

Финальная сцена, где Миранда улыбнулась Энди становится пониманием, что она осознала, почему ее лучшая помощница решилась на этот шаг.

Отметим, что рейтинг этого фильма, по версии IMDb – 7,0.

Что известно о второй части "Дьявол носит Prada"?

Долгожданное продолжение культового мирового хита выходит в прокаты кино 30 апреля 2026 года .

. К своим ролям вернулись все главные актеры предыдущей части: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Интересно, что создатели почти не раскрывают сюжет новой части, чем больше влияют на интерес публики.

Постер фильма "Дьявол носит Prada 2" / Фото "Киномания"

Кроме того, на днях вышел украинский трейлер ленты, поэтому не пропустите главную новинку этой весны. В конце видео Энн открывает одну из тайн – теперь она редактор "Подиума".

"Дьявол носит Prada 2": смотрите онлайн трейлер фильма