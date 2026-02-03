Однако фильм стал лидером уже после первого уикенда даже несмотря на бешеную критику. Об этом сообщает издание BBC.

Советуем Оккупанты попали в подъезд, в котором росла звезда "Женского доктора" Таисия Хвостова

Фильм о Мелании Трамп стал лидером проката: что известно?

Документальный фильм о Мелании Трамп шокировал всех своими результатами в первые дни проката. Ведь лента превзошла все прогнозы кассовых сборов в США и собрала более 7 миллионов долларов за первый уикенд в прокате.

Несмотря на то, что аналитики, зрители и кинокритики ожидали полного провала, фильм удивил своими показателями. По словам издания The Hollywood Reporter, такого успеха "никто не предвидел", учитывая репутацию ленты и ее жанр.

"Мелания": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Мелания"?

Фильм "Мелания" рассказывает о 20 днях, которые предшествовали второй инаугурации Дональда Трампа в 2025 году. В ленте можно увидеть кадры того, как первая леди США готовилась к своей роли на этот президентский срок. Фильм уже можно увидеть в кинотеатрах США и других стран.

Согласно информации издания Reuters, на создание ленты потратили около 75 миллионов долларов. Однако, несмотря на то что фильму предсказывали провал в прокате, сейчас он неожиданно демонстрирует хорошие результаты.