В ночь со 2 на 3 февраля 2026 года оккупанты попали в дом в Сумах, в котором проживают родители актрисы сериала "Женский доктор" Таисии Хвостовой. Об этом она рассказала в своих инстаграм-сторис.
Россияне попали в подъезд известной украинской актрисы
По словам актрисы, она спокойно спала ночью, а утром начала получать сообщения с вопросами, все ли в порядке с ее родителями. Она сразу позвонила маме и, к счастью, услышала голос родного человека.
Родители актрисы не пострадали, однако россияне попали в подъезд, в котором росла Таисия. По ее словам, совсем недавно она еще была в своей квартире, а теперь там сплошные руины. Удар пришелся между седьмым и восьмым этажами, тогда как квартира актрисы расположена на шестом.
Таисия Хвостова рассказала о прилете / Скриншот из инстаграма
Что известно о Таисии Хвостовой?
- Таисия Хвостова родилась в городе Сумы.
- Она активно снимается в кино и работает на театральной сцене.
- В частности, актриса стала одной из звезд популярного украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь", где сыграла роль медсестры Лиды.
- Таисия была приобщена к созданию главной героини популярного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Актриса работала над движениями и пластикой Мавки в течение 2,5 года.
- Таисия Хвостова замужем за украинским актером Ярославом Шахториным, который также активно снимается в украинских сериалах. В частности, его можно увидеть в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Парочка следователей" и многих других.
- Сейчас Таисия проживает в Киеве, однако ее родители до сих пор остаются в Сумах. Именно туда в ночь со 2 на 3 февраля попали российские оккупанты.