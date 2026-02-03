В ночь со 2 на 3 февраля 2026 года оккупанты попали в дом в Сумах, в котором проживают родители актрисы сериала "Женский доктор" Таисии Хвостовой. Об этом она рассказала в своих инстаграм-сторис.

Рекомендуем "Там горело все": звезда фильма "Ну мам" вынужденно покинула родной дом

Россияне попали в подъезд известной украинской актрисы

По словам актрисы, она спокойно спала ночью, а утром начала получать сообщения с вопросами, все ли в порядке с ее родителями. Она сразу позвонила маме и, к счастью, услышала голос родного человека.

Родители актрисы не пострадали, однако россияне попали в подъезд, в котором росла Таисия. По ее словам, совсем недавно она еще была в своей квартире, а теперь там сплошные руины. Удар пришелся между седьмым и восьмым этажами, тогда как квартира актрисы расположена на шестом.



Таисия Хвостова рассказала о прилете / Скриншот из инстаграма

Не забываем донатить, ведь россияне стремятся уничтожить не только нашу землю, но и наше единство. Мы не имеем права этого допустить.

Что известно о Таисии Хвостовой?