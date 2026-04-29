Киноработа собрала почти 80 миллионов долларов в мировом прокате. Это больше, чем у любого другого фильма, выпущенного в этом году. Об этом сообщает издание Games Industry.

Какой мультик 2026 года за месяц собрал 800 миллионов долларов?

Новый анимационный фильм "Супер Марио Галактика в кино" уже успел собрать впечатляющие кассовые сборы. В частности:

в США лента заработала 361 миллион долларов,

в Мексике – 49,6 миллиона,

в Великобритании – 38 миллионов,

в Германии – 30 миллионов.

"Супер Марио Галактика в кино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

И это лишь часть результатов. Всего за месяц мирового проката мультфильм собрал 755,8 миллиона долларов – больше, чем любая другая лента на этот момент.

"Супер Марио Галактика в кино" обошел даже спортивную комедию "Пегас 3", которая собрала 575 миллионов долларов, хотя ее прокат еще продолжается.

Что известно о премьере мультфильма?

Фильм является приключенческой комедией, созданной на основе видеоигры Super Mario Galaxy (2007) и в целом франшизы игр о Марио от Nintendo.