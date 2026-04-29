Киноработа собрала почти 80 миллионов долларов в мировом прокате. Это больше, чем у любого другого фильма, выпущенного в этом году. Об этом сообщает издание Games Industry.
Какой мультик 2026 года за месяц собрал 800 миллионов долларов?
Новый анимационный фильм "Супер Марио Галактика в кино" уже успел собрать впечатляющие кассовые сборы. В частности:
- в США лента заработала 361 миллион долларов,
- в Мексике – 49,6 миллиона,
- в Великобритании – 38 миллионов,
- в Германии – 30 миллионов.
И это лишь часть результатов. Всего за месяц мирового проката мультфильм собрал 755,8 миллиона долларов – больше, чем любая другая лента на этот момент.
"Супер Марио Галактика в кино" обошел даже спортивную комедию "Пегас 3", которая собрала 575 миллионов долларов, хотя ее прокат еще продолжается.
Что известно о премьере мультфильма?
Фильм является приключенческой комедией, созданной на основе видеоигры Super Mario Galaxy (2007) и в целом франшизы игр о Марио от Nintendo.
- Над лентой работали компании Universal Pictures, Illumination и Nintendo.
- Режиссерами выступили Аарон Горват и Майкл Еленик, а сценарий написал Мэттью Фогель.
- Премьера фильма состоялась 1 апреля 2026 года.
- В США лента мгновенно стала одним из самых успешных дебютов года по состоянию на апрель.
- Она также превзошла стартовые сборы предыдущего фильма "Братья Супер Марио в кино", который в свое время собрал 31,7 миллиона долларов на старте.
- На платформе IMDb лента пока имеет рейтинг 6,4 из 10.