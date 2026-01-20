Хочу зіграти нормальну людину, – актор Дмитро Олійник про амплуа негативного героя

Ви точно бачили цього актора в одному з найпопулярніших сучасних українських фільмів – "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Дмитро Олійник зазвичай грає ролі негативних персонажів.

Водночас у реальному житті він напрочуд позитивна й світла людина. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю актора телеканалу ДІМ розповідаємо більше про його амбіції та амплуа негативного героя.

Радимо Чому фільм "Кіборги" варто подивитися у День пам'яті захисників Донецького аеропорту

Чому Дмитро Олійник найчастіше грає негативних героїв?

Ще у 2018 році український актор Дмитро Олійник зіграв свою першу роль негативного персонажа. Це був суддя Брак, і вже тоді режисери помітили його неабиякий хист до втілення таких образів.

Справжнім проривом для Дмитра став образ Володимира Акімова у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Актор втілив справжнє зло та нечисть, які намагаються заполонити ті залишки людяності, що ще існували в той час. Через схожість гриму багато хто порівнював Олійника з Путіним. За словами актора, режисер свідомо планував такий ефект.

Також Дмитро виконує головну роль у виставі "Отелло", де грає Яго – ще одного негативного персонажа. Це одна з найскладніших чоловічих ролей у світовому театральному репертуарі. Втім, і з цим образом актор справляється на славу.

Інтерв'ю Дмитра Олійника: дивіться відео онлайн

Як Дмитро Олійник готується до негативних ролей?

За словами актора, він задовго до виходу на сцену починає готуватися до негативного образу, і всі, хто поруч, завжди дуже гостро це відчувають.

Дмитро зазначає, що його колега Костянтин Корецький навіть говорив, що коли вони готуються до вистави "Отелло", актори намагаються якомога рідше потрапляти на очі Дмитру. Адже під час підготовки до виходу на сцену він застосовує різні методи: гостро жартує, іноді навіть "гнобить". Однак це зовсім не притаманно йому як людині – таким чином він готується до того, щоб максимально якісно перевтілитися в негативного персонажа.

Щоправда, Дмитро зізнається, що мріє про роль доброї людини – позитивного героя, який полюбиться всім.

Я б хотів зіграти роль нормального, класного, крутого хлопця, хорошої людини по життю. Хочеться такого комплексного, але хорошого, щоб був позитивний герой,

– розповів актор.