Хочу сыграть нормального человека, – актер Дмитрий Олейник об амплуа отрицательного героя

Вы точно видели этого актера в одном из самых популярных современных украинских фильмов "Дом "Слово". Бесконечный роман". Дмитрий Олейник обычно играет роли отрицательных персонажей.

В то же время в реальной жизни он удивительно позитивный и светлый человек. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью актера телеканалу ДОМ рассказываем больше о его амбициях и амплуа отрицательного героя.

Почему Дмитрий Олейник чаще всего играет отрицательных героев?

Еще в 2018 году украинский актер Дмитрий Олейник сыграл свою первую роль отрицательного персонажа. Это был судья Брак, и уже тогда режиссеры заметили его незаурядный талант к воплощению таких образов.

Настоящим прорывом для Дмитрия стал образ Владимира Акимова в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". Актер воплотил настоящее зло и нечисть, которые пытаются заполонить те остатки человечности, что еще существовали в то время. Из-за схожести грима многие сравнивали Олейника с Путиным. По словам актера, режиссер сознательно планировал такой эффект.

Также Дмитрий исполняет главную роль в спектакле "Отелло", где играет Яго – еще одного отрицательного персонажа. Это одна из самых сложных мужских ролей в мировом театральном репертуаре. Впрочем, и с этим образом актер справляется на славу.

Как Дмитрий Олейник готовится к отрицательным ролям?

По словам актера, он задолго до выхода на сцену начинает готовиться к негативному образу, и все, кто рядом, всегда очень остро это чувствуют.

Дмитрий отмечает, что его коллега Константин Корецкий даже говорил, что когда они готовятся к спектаклю "Отелло", актеры стараются как можно реже попадаться на глаза Дмитрию. Ведь во время подготовки к выходу на сцену он применяет различные методы: остро шутит, иногда даже "гнобит". Однако это совсем не присуще ему как человеку – таким образом он готовится к тому, чтобы максимально качественно перевоплотиться в отрицательного персонажа.

Правда, Дмитрий признается, что мечтает о роли доброго человека – положительного героя, который полюбится всем.

Я бы хотел сыграть роль нормального, классного, крутого парня, хорошего человека по жизни. Хочется такого комплексного, но хорошего, чтобы был положительный герой,

– рассказал актер.