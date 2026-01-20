Этим событиям посвящен украинский фильм "Киборги". В материале 24 Канала рассказываем все, что известно об этой ленте.

Что стоит знать о фильме "Киборги"?

Это один из самых популярных и успешных украинских фильмов. Лента Ахтема Сеитаблаева была снята по сценарию Натальи Ворожбит. До сих пор фильм занимает 82-ю позицию в списке лучших фильмов в истории украинского кинематографа.

Премьера состоялась в 2017 году. Лента рассказывает о событиях в Украине в 2014 году. Зритель имеет возможность увидеть ожесточенные бои за аэропорт, который стал символом настоящей несокрушимости и сопротивления. В фильме снялись как профессиональные актеры, так и настоящие участники боев за Донецкий аэропорт. В частности, перед зрителем предстает история шести военных, которые отправляются на ротацию.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

Они – совершенно разные люди, с разным опытом и разного возраста. Однако всех их объединяет желание защитить страну и бороться за ее свободу.

Кто сыграл роли в фильме "Киборги"?

Уникальной особенностью фильма является то, что в нем сыграли как реальные военные, так и актеры. Среди украинских знаменитостей в "Киборгах" вы увидите Вячеслава Довженко, Андрея Исаенко, Романа Ясиновского, Виктора Жданова, Олега Шульгу, Макара Тихомирова, Александра Пискунова.

Какие еще фильмы посмотреть в День памяти защитников Донецкого аэропорта?

Чтобы вспомнить, как происходили бои за Донецкий аэропорт, стоит также посмотреть такие ленты:

"Добровольцы Божьей четы", режиссеры – Леонид Кантер и Иван Ясной, 2015

"Три дня в аэропорту Донецка", режиссер – Василий Гагарин, 2015

"Держали оборону несмотря на безысходность". Как "киборги" защищали Донецкий аэропорт". Подкаст "Сеть. Война" от Общественного Вещания, 2025

Сегодня, когда Украина продолжает бороться за свою свободу, важно помнить об исторических событиях, которые сформировали нас. Кинематограф изрядно в этом помогает, ведь дает возможность посмотреть немало лент, рассказывающих правду о тех временах и погружают в атмосферу стойкости и несокрушимости украинских военных.