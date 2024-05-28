Однако уже известно, сколько удалось собрать всего за три недели. Так художественный фильм Тараса Томенко "Дом "Слово". Неоконченный роман" собрал в прокате 12 808 294 гривен.

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О чем фильм "Дом "Слово". Неоконченный роман"

В 1927 году, по приказу Сталина, в Советской Украине, в Харькове, был построен кооперативный дом под названием "Слово". Этот дом предназначался для переселения выдающихся украинских писателей, которым предоставили комфортабельные квартиры со всеми необходимыми условиями для жизни и творчества.

Целью этого проекта было создание нового типа советского писателя, который бы полностью подчинялся контролю государства над творческим процессом и способствовал утверждению единого метода социалистического реализма. Власть стремилась, чтобы писатели использовали свои таланты для прославления советского режима и культуры, восхваления идей социализма и культа личности Сталина.

"Дом "Слово". Неоконченный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, не все писатели были готовы подчиняться этим требованиям. Некоторые из них имели собственное видение творчества и не желали восхвалять культ Сталина, что приводило к конфликтам с властью и часто имело трагические последствия для их карьеры и жизни.

Фильм стал продолжением предыдущей работы Томенко: подробности

В 2017 году Тарас Томенко создал фильм "Дом "Слово"". В этой ленте, которая вышла в прокат, режиссер мастерски использовал документальные и архивные кадры, чтобы передать историю трагического уничтожения целого поколения украинских художников советской властью.

Для большей аутентичности и эмоционального воздействия на зрителя, Томенко также озвучил письма литераторов, которые жили в харьковском "Доме "Слово". Эти письма отражают личные переживания и трагедии писателей, что придает фильму глубины и реалистичности.

Документальный фильм Томенко получил высокое признание: в 2018 году его наградили премией "Золотая юла" как лучший документальный фильм. Это подтверждает не только важность темы, затронутой в ленте, но и высокий уровень режиссерского мастерства Томенко.