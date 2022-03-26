Дорослі слухають Арестовича, дітям потрібні казки, – український режисер підсумував місяць війни
Український режисер анімаційних фільмів Анатолій Лавренішин переконаний, що дітям зараз дуже потрібні казки, зокрема терапевтичні. У зв’язку з цим, автори історій про Любу Жужаліну вирішили викласти їх у вільний доступ.
Під час війни потрібно також знайти час, щоб відпочити, повідомляє 24 канал. Анатолій Лавренішин у своєму фейсбуці запевнив, що, якщо дорослі, щоб заспокоїтися слухають Арестовича, то дітям потрібні добрі, терапевтичні казки, які, крім того, ще й можна завантажити на свій андроїд.
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Анатолій Лавренішин підтримав маленьких українців
"Місяць війни. Українців розкидало по всьому світу й по самій Україні. Діти проводять час у бомбосховищах, в дорозі, далеко від свого дому, дослухаючись до вибухів, до сирен, до розмов про війну. Багато хто залишив усі свої книжки вдома, дехто – прихопив кілька своїх улюблених", – зазначив режисер.
Зараз триває тиждень читання і команда Жу, до якої входить Анатолій Лавренішин, хоче підтримати та розрадити маленьких українців у цей непростий для нашої країни час. Тому вони вирішили викласти чотири оновлені казки про Любу Жужаліну.
"На території України цей додаток коштуватиме усього 2 гривні до кінця війни, до нашої перемоги, щоб якомога більше дітей мали можливість завантажити чарівні казки чотирма мовами та читати, слухати їх будь-де, – сказав режисер. – Якщо ви мешкаєте не в Україні, знаєте англійську та/або французьку ви можете підтримати нас, придбавши стовідсотковий український проєкт".
Тримаймося, любі, бо ми точно того варті! Слава Україні!,
– підсумував режисер.
Казки про Жужу / Фото з фейсбуку Лавренішина
Реакція мережі
- "Клас! Жужа ворогів подужа!";
- "Ви молодці";
- "Толік, як ви з командою правильно і вчасно вчинили! Пишаюся вами! Слава Україні та її великодушним художникам!";
- "Зараз, у цей жахливий час – допоможіть своїм дітям поринути в інший, чудовий світ, у якому немає війни, немає жахіття, а є Жужа!";
- "Це найкращі казки, що я начитувала в житті".