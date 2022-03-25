Як повідомляє 24 канал, фільм "Ціна правди" став спільною роботою України, Польщі та Великої Британії. У центрі історії – дослідження журналіста і радника британського прем'єр-міністра Гарета Джонса.

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"Ціна правди": що варто знати про фільм

За сюжетом, у роки Голодомору чоловік приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна та дізнатись, чи насправді існує терор у державі та масове знищення людей, про яке відомо тільки спецслужбам. Тоді журналісту допомогла Ада Брукс, вона розповіла йому про "радянську утопію". Однак Гарет Джонс все ж проводить власне дослідження, щоб описати найбільшу трагедію 20 століття – Голодомор.

Режисеркою картини стала Аґнешка Голланд. Сценаристкою є Андреа Халупа.

Головні ролі зіграли:

Джеймс Нортон;

Ванесса Кірбі;

Пітер Сарсгаард;

Джозеф Моул та інші.

Особливість стрічки: Аґнешка Голланд – перша режисерка, яка у художньому фільмі показала історію про те, як Гарет Джонс опублікував у західній пресі матеріал про Голодомор в Україні.

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За його словами, найвідомішим фільмом про Голодомор є "Ціна правди".

Це тема актуальна сьогодні, буде актуальною й через 5 і 10 років. Це важка тема, яку для суспільства ще треба відрефлексувати, визнати те, що трапилося, це довгострокове завдання,

– сказав він.

"Ціна правди": дивіться фільм у ютубі

Міжнародне визнання

Фільм отримав "Золотого лева" на фестивалі польських художніх фільмів у Гдині. Стрічка також була номінована на у категорії "Золотий ведмідь" на Берлінському кінофестивалі.

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