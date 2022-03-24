Картина "На своїй землі" (2018 рік) входить до однойменного альманаху короткометражних фільмів. Стрічку екранізовано в рамках проєкту "Дивись українське".
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Весна. Неподалік чутно постріли й вибухи – йде війна. Уляна зібрала речі, щоб поїхати. А Гордій щепить дерева у своєму садку. Бо це його земля,
– йдеться в офіційному синопсисі.
Творча команда фільму:
- Режисер-постановник – Саша Кірієнко;
- Сценарист – Федір Янько;
- Оператор-постановник – Дмитро Ященков;
- Художник-постановник – Олександра Дробот;
- Композитори – Сергій Круценко, Олександр Штеінгардт;
- Звукорежисер – Максим Гладецький;
- Художник з костюмів – Тетяна Лавриненко;
- Продюсери – Андрій Різоль, Святослав Різоль.
"На своїй землі": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські кінематографісти створили сучасну алюзію на кіноповість Довженка "Україна у вогні". Кожна з серій має свою назву та триває 1 хвилину. На сьогодні вже опубліковано 32 епізоди.