Картина "На своей земле" (2018 год) входит в одноименный альманах короткометражных фильмов. Лента экранизирована в рамках проекта "Смотри украинское".
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Весна. Недалеко слышны выстрелы и взрывы – идет война. Ульяна собрала вещи, чтобы уехать. А Гордей прививает деревья в своем садике. Потому что это его земля,
– говорится в официальном синопсисе.
Творческая команда фильма:
- Режиссер-постановщик – Саша Кириенко;
- Сценарист – Федор Янько;
- Оператор-постановщик – Дмитрий Ященков;
- Художник-постановщик – Александра Дробот;
- Композиторы – Сергей Круценко, Александр Штеингардт;
- Звукорежиссер – Максим Гладецкий;
- Художник по костюмам – Татьяна Лавриненко;
- Продюсеры – Андрей Ризоль, Святослав Ризоль.
"На своей земле": смотрите видео онлайн
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские кинематографисты создали современную аллюзию на киноповесть Довженко "Украина в огне". Каждая серия имеет свое название и длится 1 минуту. На сегодняшний день уже опубликовано 32 эпизода.