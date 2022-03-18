Видео с сообщением для Путина появилось на ютубе блоггера Rostyslove Production, сообщает 24 канал. Станислав Боклан обратился к россиянам, по вине которых началась война, и попросил передать их диктатору несколько важных слов.

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"Привет" Путину от Станислава Боклана

Обращаюсь к тем, с молчаливого согласия которых, большой пу убивает украинцев. Передайте ему, пожалуйста, что хр*н ему в зад, а не Украина на коленях. Вот так ему и скажите: "Великий украинский хр*н ему в зад",

– подчеркнул актер.

Станислав Боклан передал Путину месседж: смотрите видео

Кроме этого месседжа, с начала войны актер опубликовал 3 ролика в своем инстаграме, где рассказал о ничего не понимающих родственниках в России и российско-украинской войне. В последнем видео Боклан вспомнил своего коллегу Пашу Ли, которого безжалостно убили российские оккупанты.