Как сообщает 24 канал, популярная украинская актриса украинских сериалов "Крипосна", "Папаньки", "Клан Ювелиров", "Деревня на Миллион" Наталья Денисенко была шокирована от опубликованных в сети разговоров российских оккупантов и их зверского поведения.

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Особенно Наталью как маму и женщину поразило свидетельство о бесчеловечных поступках в захваченных населенных пунктах: грабежи, изнасилования, мародерства, расстрелы.

Актриса поделилась со своими подписчиками видеофрагментами перехваченных переговоров СБУ между "военным" и его девушкой из России. Она обозначила также местонахождение как Российскую Федерацию.

Я оставлю это видео здесь! Чтобы запомнить, как они, эти недоживотные – недочеловеки и их недожены, вся их нация истребляла наших мирных людей. Я запомню каждое слово!,

– подписала она.

Артистка также отметила, что, к сожалению, не может описать полностью весь спектр своих эмоций, ведь инстаграмм блокирует все якобы разжигающие вражду сообщения.