Как сообщает 24 канал, 4 марта 2022 года актеры объявили о начале фандрайзинговой компании для помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Украины. Сегодня актеры сообщили, что через две недели собрали полную сумму, которую планировали ранее.

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Актеры собрали 30 миллионов, но не остановились

Мила Кунис и Эштон Кутчер поблагодарили неравнодушных людей, которые откликнулись и пожертвовали средства для Украины: "Мы очень благодарны за вашу поддержку. 2 недели назад мы попросили вас присоединиться к нам, и более 65 тысяч человек пожертвовали столько, сколько могли".

Мы добились нашей цели – собрали 30 миллионов долларов. Хотя это далеко не решение проблемы, наши совместные усилия помогут многим, которые продвигаются вперед в своем неопределенном будущем,

– сказали они.

По словам Милы и Эштона, их работа еще не проделана, поэтому они повысили цель до 40 миллионов долларов .