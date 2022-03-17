Актер обратился к русским солдатам, потому что "происходят ужасающие события", которые от них скрывают и о которых им следует узнать. Кроме этого, актер рассказал о любви к русскому народу и решил вспомнить своего кумира Юрия Власова.

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Арнольд Шварценеггер считает себя другом русского народа

"В 1961 году, когда мне было 14 лет, я со своим другом поехали в Вену на Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я был среди зрителей, когда увидел, как Юрий Петрович Власов выиграл его, стал первым человеком, поднявшим 200 килограммов над головой. Мой друг имел возможность провести меня заделки, и вот я, 14 мальчик стою перед сильнейшим в мире. Я не мог поверить", – вспомнил Шварценеггер.

Придя домой, актер повесил у своей кровати плакат с Власовым, однако его отец не разделял с ним его любовь и просил парня найти себе немецкого или австралийского кумира.

Он (отец – Кино 24) не любил россиян из-за своего опыта во Второй мировой войне,

– сказал актер.

По словам актера, он не снял плакат со стены, потому что ему было безразлично, под каким флагом выступал Юрий Власов. С этого времени Шварценеггер связал свою жизнь с Россией: ездил на бодибилдинг, съемки фильмов, встречался со своими русскими фанатами и т.д.

Актер вспомнил, что во время съемки "Красной жары" 1988 года, снова встретился со своим кумиром. Тогда Власов провел с ним весь день и подарил чашку , которую Шварценеггер восторженно показал во время видеообращения.

Он был добрым, отзывчивым и щедрым. Он подарил мне красивую синю чашку. С тех пор я каждое утро пью из него кофе,

– подчеркнул актер.

Кто такой Юрий Власов? Родился в украинском городе Макеевка Донецкой области. Советский тяжеловес, русский писатель и политический деятель. Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион, серебряный призер Игр. Выступал за Москву.

Шварценеггер еще раз заметил, что с 14 лет (актеру сейчас 74 – Кино 24) не чувствовал ничего, кроме привязанности и уважения к русскому народу . "И это та причина, почему я сейчас это все вам говорю", – обратился он к россиянам.

Шварценеггер обратился к россиянам с правдой о войне России против Украины

Дальше Шварценеггер продолжал петь оды россиянам, но все же решил рассказать правду о войне, которую Россия развязала в Украине. В ролике актер пытался объяснить русскому народу, что они отравлены пропагандой Кремля.

Как старый друг русского народа, я надеюсь, вы услышите то, что я вам скажу,

– обратился актер.

"Знаете, бывают такие случаи, неправильные, когда нам нельзя молчать. С вашей властью – все то же самое. Я знаю, что ваша власть вам говорит, что эта война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это не правда. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть Кремля ее начала", – дополнил он.

Это не война русского народа,

– отметил актер.

О пропаганде и изоляции России

Шварценеггер сообщил, что на прошлой неделе 141 страна мира проголосовала за признание России агрессором и призвали немедленно вывести свои войска. Из всего мира только 4 страны проголосовали вместе с Россией. Это факт.

По словам актера, мир отвернулся от России из-за их вторжения в Украину: "Целые кварталы разрушены артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом. Почти 3 миллиона беженцев, в том числе женщин и пожилых людей, они покинули свою страну. Еще больше пытаются уехать. Это гуманитарная катастрофа. Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от мира".

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Более того, заявил актер, им не говорят правду даже о последствиях войны и для самой России.

"Я с трудом говорю, что тысячи российских солдат убиты. Они появились среди украинских воинов, борющихся за свою родину, и российскими властями, воюющими ради завоевания. Многие российские техники уничтожены, или оставлены. Российские бомбы, падающие на невинных" граждан, принесли то разрушение, которое так разгневало мир, что были введены сильнейшие глобальные экономические санкции в истории", – сказал он.

Российские власти лгут не только своим гражданам, но и солдатам. Они столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, желающих защитить свои семьи и страну. Это факт,

– признался актер.

"Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм об ужасах Второй мировой войны, а не о современных новостях", – отметил актер.

Шварценеггер снова напомнил о своем отце: "Когда мой отец приехал в Ленинград, он был очень накачан ложью своей власти. Когда он уехал из Ленинграда, то был утомлен физически и нравственно. Он прожил всю жизнь с болью. Болью от вины, которую он испытывал".

В итоге актер обратился к русским солдатам: "Вы уже знаете немало правды, которую я вам рассказал. Вы видели ее своими глазами".

По словам актера, он не хочет, чтобы они были такими уставшими, как его отец. "Это не война для защиты России, это незаконная война, которую обсуждает весь мир", – сказал он.

Актер назвал россиян, вышедших на митинги, – своими героями

Кроме этого, Шварценеггер подчеркнул, что Путин начал войну, он ее ведет и может закончить. А вот россиян, вышедших на митинги против войны, он назвал своими героями.

Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают. Вас сажают. Вас избивают. Вы – мои новые герои. У вас есть сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои русские друзья, да благословит вас Господь,

– отметил Шварценеггер.

Напомним, недавно голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер высказался, что увлечен мужеством украинских военных во время войны с Россией.