Анастасия Микова и Юрий Хусточка выступили с инициативой объединить французских деятелей культуры для поддержки украинского народа. В конце видео, которое они записали для украинцев, каждая звезда произнесла "Слава Украине".

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Украинцы должны знать, что они не одиноки, что мир поддерживает их борьбу за свободу. Ваша свобода – это наша свобода,

– отметили авторы ролика.

Слова поддержки украинцам выразили: Жюльет Бинош, Фабрис Лукини, Бруно Соло, Тьерри Лермитт, Ева Грин, Эммануэль Берт, Джейн Биркин, Дэнни Лавант, Изабель Юппер, Пит Доэрти и Марина Вознюк.