Анастасія Мікова та Юрій Хусточка виступили з ініціативою об’єднати французьких діячів культури для підтримки українського народу. Наприкінці відео, яке вони записали для українців, кожна зірка промовила "Слава Україні".

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Українці мають знати, що вони не самотні, що світ підтримує їхню боротьбу за свободу. Ваша свобода – це наша свобода,

– зазначили творці ролику.

Слова підтримки українцям висловили: Жюльєт Бінош, Фабріс Лукіні, Бруно Соло, Тьєррі Лермітт, Єва Грін, Еммануель Берт, Джейн Біркін, Дені Лавант, Ізабель Юппер, Піт Доерті та Марина Вознюк.

Французькі знаменитості підтримали українців: дивіться відео