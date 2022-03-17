Як повідомляє 24 канал, 4 березня 2022 року актори оголосили про початок фандрайзингової компанії для допомоги постраждалим від російської агресії на території України. Сьогодні актори повідомили, що за два тижні зібрали повну суму, яку планували раніше.

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Актори зібрали 30 мільйонів, але не зупинилися

Міла Куніс та Ештон Кутчер подякували небайдужим людям, які відгукнулися і пожертвували кошти для України: "Ми надзвичайно вдячні за вашу підтримку. 2 тижні тому ми попросили вас приєднатися до нас, і понад 65 тисяч людей пожертвували стільки, скільки могли".

Ми досягли нашої мети – зібрали 30 мільйонів доларів. Хоча це далеко не розв'язання проблеми, наші спільні зусилля допоможуть багатьом людям, які просуваються вперед у своєму невизначеному майбутньому,

– сказали вони.

За словами Міли та Ештона, їхня робота ще не зроблена, тому вони підвищили мету до 40 мільйонів доларів.

"Ми зробимо все можливе, щоб вияв любові, що відбувся у межах цієї кампанії, справив максимальний вплив на тих, хто її потребує. Кошти вже надходили й надходитимуть на Flexport.org та Airbnb.org. Оскільки пожертви продовжують надходити, ми будемо ставитися до кожного долара так, начебто він був пожертвуваний з нашої кишені, з повагою та честю за роботу, яка була витрачена на його заробіток, з любов’ю, завдяки якій він був отриманий", – підсумували вони.