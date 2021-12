Другий сезон продовження "Сексу і міста" – під загрозою: все через скандал з Містером Бігом

15:50

Довгоочікуваний серіал HBO Max під назвою "І просто так" (And Just Like That), який вийшов у грудні 2021 року та став продовжденням знаменитої секс-комедії, може не мати другого сезону. Причиною став секс-скандал із Крісом Нотом, який зіграв одну з головних ролей.