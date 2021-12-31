Другий сезон продовження "Сексу і міста" – під загрозою: все через скандал з Містером Бігом

Довгоочікуваний серіал HBO Max під назвою "І просто так" (And Just Like That), який вийшов у грудні 2021 року та став продовжденням знаменитої секс-комедії, може не мати другого сезону. Причиною став секс-скандал із Крісом Нотом, який зіграв одну з головних ролей.

Інсайдери американського ЗМІ поділились, що на другий сезон оновленого серіалу чекає невизначене майбутнє.

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Були розмови про проведення ще одного сезону, але через кілька днів усі ці розмови припинилися, – заявило журналістам анонімне джерело.

Чому серіал може не мати продовження

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Причиною цьому став сексуальний скандал, у який потрапив "Містер Біг" – 67-річний актор Кріс Нот. Все сталось після виходу перших серій серіалу, коли видання The Hollywood Reporter опублікувало зізнання жінок, які стверджували у зґвалтуванні та домаганнях. Інциденти трапились у різних місцях у 2004 та 2015 році. На час другого ймовірного випадку Нот був одружений із Тарою Вілсон, з якої досі перебуває у шлюбі. Проте є чутки, що вона хоче з ним розлучитись.

Резонанс не обійшов осторонь партнерів актора, які терміново відмовили з ним в співпраці. Він вже втратив мінімум 12 мільйонів доларів через розірваний контракт. Також на секс-скандал відреагували головні акторки "Секс і місто": Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. Вони оприлюднили спільну заяву на підтримку жінок.

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Ми підтримуємо жінок, які зважилися і поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це дуже складно зробити, і дякуємо їм за це,

– йдеться у зверненні акторок.

"І просто так" 2021: дивитись відео онлайн