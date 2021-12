Второй сезон продолжения "Секса и города" – под угрозой: все из-за скандала с Мистером Бигом

15:51

Долгожданный сериал HBO Max под названием "И просто так "(And Just Like That), который вышел в декабре 2021 года и стал продолжением знаменитой секс-комедии, может не иметь второго сезона. Причиной стал секс-скандал с Крисом Нотом, сыгравшим одну из главных ролей.