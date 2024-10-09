Зірка серіалу "Офіс" зізналась, що торік їй діагностували рак: "Вважайте це копняком під зад"

У жовтні відзначають місяць боротьби з раком молочної залози, що є важливим нагадуванням про необхідність регулярних перевірок та обізнаності щодо цього захворювання. Відома зірка серіалу "Офіс", американська акторка Дженна Фішер, поділилася особистою історією, яка вразила її шанувальників.

У грудні минулого року їй було діагностовано рак молочної залози. Дженна розповіла про цей досвід у своєму інстаграмі.

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Дженна Фішер розповіла про свою онкологію

Дженна Фішер поділилася, що діагноз раку молочної залози поставили їй під час планового обстеження. Під час ультразвукового дослідження медичні фахівці виявили відхилення від норми, що стало тривожним сигналом для подальшого обстеження.

Після непереконливих результатів через щільну тканину молочної залози мій лікар призначив УЗД грудей. Вони знайшли щось у моїй лівій молочній залозі. Призначили біопсію. 1 грудня 2023 року я дізналася, що у мене потрійний позитивний рак молочної залози першої стадії,

– розповіла вона.

У січні Дженні Фішер видалили пухлину, яку виявили на ранній стадії. Важливо зазначити, що пухлина не встигла поширитися, що значно полегшило ситуацію. Проте через агресивну природу раку акторка все ж потребувала хімієтерапії та опромінення.

Дженна вже пройшла 12 курсів хімієтерапії та три тижні опромінення. Наразі вона отримує лікування інфузіями двох інших препаратів, які допомагають боротися з хворобою. Акторка зізналася, що, попри всі труднощі, почуває себе добре і намагається зберігати позитивний настрій.

Якби я почекала ще пів року, все могло бути набагато гірше. Це могло б поширитися. Побачивши, як жінки публікують в інстаграм фотографії своїх мамографій, я вирішила піти на свою власну (на яку я запізнилася). Я дуже рада, що зробила це. Вважайте це своїм копняком під зад, щоб зробити це. Раптом усе у твоєму житті зосереджується на одному: боротьбі з раком,

– поділилась акторка.

Тепер Дженна Фішер активно закликає своїх шанувальниць проходити щорічну мамографію, підкреслюючи важливість раннього виявлення раку молочної залози. Вона розуміє, як критично важливо бути обізнаними про своє здоров'я, адже своєчасне обстеження може врятувати життя.