Звезда сериала "Офис" призналась, что в прошлом году ей диагностировали рак: "Считайте это пинком под зад"

В октябре отмечают месяц борьбы с раком молочной железы, что является важным напоминанием о необходимости регулярных проверок и осведомленности об этом заболевании. Известная звезда сериала "Офис", американская актриса Дженна Фишер, поделилась личной историей, которая поразила ее поклонников.

В декабре прошлого года ей был диагностирован рак молочной железы. Дженна рассказала об этом опыте в своем инстаграме.

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Дженна Фишер рассказала о своей онкологии

Дженна Фишер поделилась, что диагноз рака молочной железы поставили ей во время планового обследования. Во время ультразвукового исследования медицинские специалисты обнаружили отклонения от нормы, что стало тревожным сигналом для дальнейшего обследования.

После неубедительных результатов из-за плотной ткани молочной железы мой врач назначил УЗИ груди. Они нашли что-то в моей левой молочной железе. Назначили биопсию. 1 декабря 2023 года я узнала, что у меня тройной положительный рак молочной железы первой стадии,

– рассказала она.

В январе Дженни Фишер удалили опухоль, которую обнаружили на ранней стадии. Важно отметить, что опухоль не успела распространиться, что значительно облегчило ситуацию. Однако из-за агрессивной природы рака актриса все же нуждалась в химиотерапии и облучении.

Дженна уже прошла 12 курсов химиотерапии и три недели облучения. Сейчас она получает лечение инфузиями двух других препаратов, которые помогают бороться с болезнью. Актриса призналась, что, несмотря на все трудности, чувствует себя хорошо и старается сохранять позитивный настрой.

Если бы я подождала еще полгода, все могло быть намного хуже. Это могло бы распространиться. Увидев, как женщины публикуют в инстаграм фотографии своих маммографий, я решила пойти на свою собственную (на которую я опоздала). Я очень рада, что сделала это. Считайте это своим пинком под зад, чтобы сделать это. Вдруг все в твоей жизни сосредотачивается на одном: борьбе с раком,

– поделилась актриса.

Теперь Дженна Фишер активно призывает своих поклонниц проходить ежегодную маммографию, подчеркивая важность раннего выявления рака молочной железы. Она понимает, как критически важно быть осведомленными о своем здоровье, ведь своевременное обследование может спасти жизнь.