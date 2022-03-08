Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів українським дітям

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг закликала допомагати українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Сама ж письменниця вже пожертвувала 1,3 мільйона доларів.

Раніше Джоан Роулінг опублікувала пост, де зазначила, що її благодійна організація Lumos може допомогти тисячам українських дітей, які постраждали від війни Росії проти України. Зокрема, вчора вона написала у своєму твітері, що сама вже зробила пожертву.

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Я особисто перерахую пожертвування до 1 мільйона фунтів стерлінгів (це близько 1,3 мільйона доларів, – Кіно 24),

– зазначила авторка у твітері.

Британська письменниця також подякувала усім, хто вже долучився до благодійної діяльності. "Ви даєте Lumos змогу виконувати важливу роботу, для найбільш вразливих дітей в Україні", – доповнила вона.

Що відомо про "Люмос" та її діяльність в Україні

Це міжнародна благодійна організація, яку заснувала британська письменниця Джоан Роулінг. Компанія сприяє припиненню інституціалізації дітей у всьому світі.

Вона займається збором коштів, щоб забезпечити діток найнеобхіднішими речами: їжею, засобами гігієни, ліками. Кошти з благодійної компанії також витратять на психологічну підтримку дітей, сімей, а також на їхню евакуацію з України.

У 2012 році організація почала співпрацю з Фондом Розвитку України. У 2015 році відбувся візит виконавчого директора Джоржетти Мулер у межах конференції, організованою державними партнерами. У 2017 році європейська команда "Люмосу" провела в Україні дводенний семінар "Забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах реформи системи інституційного догляду та виховання дітей".

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